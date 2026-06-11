Atento amplía su oferta tecnológica para empresas que mantienen operaciones de CX internas

Una amplia gama de soluciones de alta tecnología permitirá mejorar la experiencia del cliente de empresas que gestionan la relación con el cliente de forma interna

MIAMI, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Atento, uno de los principales proveedores mundiales de servicios de gestión de relación con el cliente y externalización de la transformación empresarial (CRM/BTO), ha ampliado su cartera de soluciones dirigidas a empresas que optan por mantener sus operaciones de experiencia del cliente (CX) de forma interna.

Con más de 25 años de experiencia en la gestión de relaciones con los clientes y transformación operativa, la empresa ofrece tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia, la experiencia del consumidor y el rendimento en organizaciones de distintos tamaños y sectores.

La iniciativa democratiza el acceso a soluciones tecnológicas antes reservadas para operaciones externalizadas. «Atento aporta su experiencia en BTO y democratiza el acceso a soluciones avanzadas en la gestión de la relación con el cliente para empresas que mantienen sus operaciones de CX internalizadas», afirma Pablo Sánchez, CMO de Atento.

La combinación de consultoría en CX, IA y automatización aplicada a procesos críticos abre nuevas oportunidades para que la empresa amplíe su alcance más allá de su base actual de clientes. Esta oferta refuerza el posicionamiento de Atento como socio estratégico de compañías que consideran la relación con el cliente como un activo fundamental y prefieren gestionarla de forma interna.

Cartera de soluciones para aumentar la eficiencia de las operaciones internas

Centradas en la automatización, el análisis de datos, la IA y las herramientas de gestión, las soluciones de Atento mejoran la experiencia del cliente y optimizan los KPI en operaciones a gran escala. Destacan:

AI Agent Assist

Asistencia para agentes basada en IA que ofrece respuestas en tiempo real para agilizar y mejorar la experiencia del cliente. Al presentar la información adecuada en el momento oportuno, reduce el tiempo de atención, aumenta la tasa de resolución y garantiza una coherencia acorde con la marca. Esta herramienta integrada y escalable convierte a cada agente en un profesional de alto rendimiento ofreciendo NBA (Next best action) y NBO (Next best offer) en cada interacción.

AI Advanced Insights

Una plataforma que transforma datos complejos en información útil para modernizar operaciones, optimizar el rendimiento y reforzar la ventaja competitiva empresarial. La solución mejora directamente el NPS y la retención de empleados, impulsando la excelencia operativa en la experiencia del cliente.

Agentes de IA

Tecnología que automatiza interacciones multicanal —voz, texto y multimedia— manteniendo un alto nivel de personalización. Esta solución reduce costes, optimiza flujos de trabajo y ofrece información estratégica que acelera el crecimiento, reforzando el compromiso y la fidelidad del cliente sin necesidad de intervención humana.

«Gracias a procesos consolidados, inversión tecnológica continua y un enfoque centrado en las personas, Atento lidera la evolución de las operaciones de experiencia del cliente y la transformación empresarial, influyendo en empresas que consideran que la relación con el cliente es fundamental y no pretenden externalizarla», destaca Sánchez.

FUENTE Atento