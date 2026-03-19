Atento impulsa la creación de nuevas profesiones vinculadas a la IA generativa en el sector CX

La compañía lidera la transformación del sector con la incorporación de perfiles especializados en IA conversacional, como ingenieros de prompt y diseñadores conversacionales, reafirmando su apuesta por una innovación centrada en las personas

MIRAMAR, Fla., 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Atento, uno de los mayores proveedores mundiales de servicios de gestión de relaciones con clientes y externalización de procesos de transformación empresarial (CRM/BTO) y líder en la industria, está invirtiendo en la creación de nuevos perfiles profesionales vinculados a la inteligencia artificial generativa, una tecnología que está transformando el sector de la experiencia del cliente (CX). La compañía ha incorporado así nuevas funciones que combinan creatividad, tecnología y conocimiento humano para ofrecer soluciones más innovadoras y personalizadas.

Este impulso forma parte de la estrategia global de Atento en BTO para liderar la integración de la IA y la automatización en los procesos de atención al cliente, potenciando las capacidades humanas mediante la formación y la innovación tecnológica.

Ingenieros de prompt, diseñadores conversacionales o analistas de IA son solo algunos de los nuevos puestos que forman parte del día a día de Atento, reflejando una apuesta clara por humanizar la tecnología y ofrecer experiencias más fluidas y personalizadas con ayuda de la tecnología.

"La tecnología no reemplazará a las personas, sino que las impulsa a alcanzar su mejor versión. En Atento formamos equipos cada vez más cualificados para acompañar a nuestros clientes en este proceso de transformación, potenciando el talento y creando nuevas oportunidades profesionales", explica Thiago Zanon, director global de RR.HH para Atento.

El enfoque de Atento se alinea con las últimas previsiones de Gartner, que confirman la tendencia a integrar la IA como complemento al trabajo humano. Según un estudio de Gartner, para 2027 el 50 % de las organizaciones que planeaban reducir significativamente sus plantillas de atención al cliente abandonarán esos planes, priorizando mantener agentes humanos como parte esencial de la experiencia del cliente.

En un primer momento Hasta la fecha, se han creado más de 40 nuevos puestos de trabajo relacionados con la IA generativa y la automatización que siguen siendo ampliados globalmente. Además, Atento ha puesto en marcha más de 15 programas de formación para capacitar a empleados en habilidades clave como uso del chat GPT y otras herramientas de IA, innovación, creación query y prompts, garantizando que los profesionales estén preparados para los desafíos de la IA generativa.

Entre los profesionales que simbolizan esta evolución destacan Vanessa Marquiafável Serrani, doctora en Estudios Lingüísticos, hoy ingeniera de prompt en Atento, y Natália Favrin Keri, diseñadora conversacional. Ambas representan una nueva generación de talento con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras alineadas con los objetivos de negocio de los clientes.

"Trabajar con IA conversacional no se trata solo de programar respuestas, sino de entender cómo piensan y se expresan las personas, y traducir eso al lenguaje de la máquina", señala Vanessa Marquiafável, ingeniera de prompt de Atento.

Acerca de Atento

Atento es el mayor proveedor de servicios de gestión de la experiencia del cliente y externalización de procesos empresariales («CXM BTO») de América Latina y uno de los principales proveedores a nivel mundial. Atento es también uno de los principales proveedores de servicios CXM BTO de nearshoring para empresas que operan en Estados Unidos. Desde 1999, la empresa ha desarrollado su modelo de negocio en 17 países y cuenta con más de 80 000 empleados. Con más de 400 clientes, Atento ofrece una amplia gama de servicios CRM BTO a través de múltiples canales.

La mayoría de los clientes de Atento son empresas multinacionales líderes en los sectores de telecomunicaciones, banca y servicios financieros, salud, comercio minorista y administración pública. En los últimos años, la empresa ha sido reconocida por su excelencia por varios analistas globales del sector, entre ellos Everest, Gartner, Frost & Sullivan e ISG.

Atento también ha sido reconocida como la primera empresa del sector a nivel mundial en obtener la certificación ISO 56002 de gestión de la innovación, que ha mantenido durante cuatro años consecutivos. Para obtener más información, visite www.atento.com.

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FUENTE Atento