Atento nombra a Francisco Grillo para dirigir las operaciones nearshore de Perú y México

El nombramiento refuerza el foco de la compañía en la eficiencia de las operaciones para gestionar conjuntamente dos países con una clara orientación al nearshore de Estados Unidos

MIAMI, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Atento Luxco 1 ("Atento" o "la Compañía"), uno de los principales proveedores mundiales de servicios de gestión de la experiencia del cliente y externalización de la transformación empresarial (CXM/BTO), ha anunciado cambios estratégicos en su estructura directiva regional. Francisco Grillo, actual Country Manager de Perú, asumirá la dirección de las operaciones de Perú y México.

Esta consolidación regional, bajo la dirección de Francisco Grillo, permite a la compañía ser más eficiente en sus operaciones y mejorar la oferta de servicios Nearshore a sus clientes de EE.UU.. Tanto Diego Crespo, Country Manager en Perú, como Elia Santillán, Country Manager en México, se enfocarán en reforzar las operaciones en ambos países para asegurar el mejor servicio para los clientes locales.

Francisco Grillo cuenta con más de 20 años de trayectoria liderando compañías de BPO y CX. Desde finales de 2022, como Country Manager de Atento en Perú, dirigió con éxito la reestructuración de las operaciones, alcanzando resultados sobresalientes en eficiencia y satisfacción del cliente. Anteriormente, trabajó como CEO de Teleperformance Perú y Allus Global BPO Center, y presidió la Asociación Peruana de Experiencia de Cliente (APEXO). Su conocimiento sectorial y visión estratégica serán clave para potenciar los servicios nearshore hacia el mercado estadounidense.

Por su parte, Elia Santillán cuenta con una sólida experiencia en la gestión de negocios dentro de Atento. Manteniéndose al frente de la operación local en México, Elia enfocará sus esfuerzos en consolidarla posición de liderazgo de Atento en uno de sus mercados más estratégicos, garantizando la excelencia operativa, el crecimiento sostenido y la máxima cercanía con los clientes locales.

Diego Crespo, quien cuenta con 28 años en la compañía desarrollándose en Argentina y, desde 2017 en Perú, asegurará una visión consistente de las operaciones, donde ha liderado los procesos de transformación tecnológica, en línea con la estrategia de la compañía.

"Optimizamos nuestra estructura para adaptarnos a las necesidades de cada cliente", señaló Dimitrius Oliveira, CEO de Atento. "Francisco impulsará nuestra estrategia nearshore hacia EE. UU., mientras garantizamos un servicio excepcional en cada mercado local, tanto en México como en Perú ".

"Asumo este nuevo reto con gran entusiasmo y con el firme propósito de consolidar a las operaciones de Perú y México como plataformas de excelencia para nuestros clientes en Estados Unidos", ha declarado Francisco Grillo. "Tenemos el talento, las infraestructuras y las capacidades operativas necesarias para seguir impulsando la transformación empresarial en la región y aportar un valor diferencial al cliente".

Mediante estos cambios, Atento consolida un modelo operativo más ágil y especializado. La Compañía asegura así su capacidad para ofrecer soluciones BTO de primer nivel, maximizando el potencial de América Latina como un hub estratégico de talento y tecnología tanto para el mercado local como internacional.

FUENTE Atento