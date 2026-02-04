ATFX enciende la pasión por el fútbol y la ambición por las operaciones con las promociones "Camino a las Metas"

HONG KONG, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Luego de su reciente alianza regional con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ATFX impulsa su campaña futbolera "Camino a las Metas" a nivel mundial, con dos promociones importantes vinculadas al torneo más grande del mundo en 2026. Del 1 de febrero al 31 de marzo de 2026, las promociones ofrecen a los operadores y los corredores introductores (Introducing Brokers, IB) la oportunidad de ganar viajes con todos los gastos pagos al torneo de fútbol más importante del mundo en 2026.

Camino a las Metas: Sorteo Golden Chance

Los clientes de ATFX que cumplan los requisitos pueden aspirar a grandes premios en el Sorteo Golden Chance con solo depositar fondos y operar con productos seleccionados. Los ganadores disfrutarán de un viaje exclusivo con todos los gastos pagos para asistir a partidos de fútbol de reconocimiento internacional en 2026, donde vivirán la emoción de los encuentros de las primeras rondas y de un esperado partido de cuartos de final en ciudades icónicas como Los Ángeles y Boston. Con el viaje y el hospedaje totalmente organizados, los ganadores podrán concentrarse únicamente en vivir la experiencia del fútbol en directo en escenarios reconocidos a nivel mundial. Cuanto más opere y más fondos deposite, mayores serán sus posibilidades de formar parte de esta experiencia única. The more you trade and deposit, the greater your chance to be part of this unique experience.

Camino a las Metas: IB Top Trading Battle

En una competencia de alto riesgo, IB Top Trading Battle (Desafío de operaciones para IB) reconocerá a los cinco Introducing Brokers cuyos clientes alcancen el mayor volumen de operaciones y depósitos netos en productos elegibles. Cada ganador obtendrá un viaje exclusivo, con todos los gastos pagos, para asistir a algunos de los partidos de fútbol más esperados, que se disputarán en ciudades emblemáticas como Ciudad de México, Dallas y Los Ángeles. Desde el partido inaugural del torneo hasta los encuentros de las fases posteriores, esta oportunidad única permitirá a los ganadores vivir de cerca la pasión del fútbol en directo mientras celebran su desempeño en un escenario global, con el viaje y el alojamiento ya organizados.

Unir la pasión por el fútbol con la ambición por las operaciones

A través de su alianza regional con la Asociación del Fútbol Argentino, ATFX conecta con públicos globales mediante experiencias significativas impulsadas por estas promociones. Al unir la pasión global que despierta el fútbol con promociones innovadoras de operaciones, ATFX hace que la participación en los mercados financieros resulte más emocionante, beneficiosa y accesible.

Para obtener más información sobre la campaña Camino a las Metas y cómo participar, visite:

Camino a las Metas: Sorteo Golden Chance – Enlace

Camino a las Metas: IB Top Trading Battle – Enlace

Acerca de ATFX

ATFX es un bróker global líder en tecnología financiera, con presencia local en 24 ubicaciones, y cuenta con 9 licencias de organismos reguladores, como la FCA del Reino Unido, la ASIC de Australia, la CySEC de Chipre, la SCA de Emiratos Árabes Unidos, la SFC de Hong Kong, la FSCA de Sudáfrica, la FSC de Mauricio, la FSA de Seychelles y la SERC de Camboya. Con un firme compromiso con la satisfacción del cliente, la tecnología innovadora y el cumplimiento estricto de la normativa, ATFX ofrece experiencias de operaciones excepcionales a clientes de todo el mundo.

Para conocer más sobre ATFX, visite el sitio web de ATFX https://www.atfx.com.

FUENTE ATFX