HONG KONG, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ATFX lanzará la Copa Mundial de Trading bajo el lema "Lucha por tu región. Opera por la corona". Se trata de una competencia de trading multietapa que llevará a traders de diversas regiones desde las fases regionales hasta un desafío global. El pre-registro se abrirá el 20 de julio de 2026 para clientes de ATFX, tanto nuevos como existentes, de las regiones participantes, ofreciéndoles la oportunidad de competir por un puesto en la final mundial en diciembre. Con hasta 210,000 USD en premios en efectivo a lo largo de la competencia, los participantes competirán por la oportunidad de representar a su región y figurar entre los traders de mayor rendimiento a nivel mundial.

ATFX lanza la Copa Mundial de Trading, llevando las competencias regionales de trading a un escenario global.

La Copa Mundial de Trading se estructura en tres etapas, comenzando con las Clasificatorias Regionales y continuando con las Finales Regionales antes de llegar a las Finales Mundiales. Los participantes competirán dentro de sus respectivas regiones para tener la oportunidad de avanzar en cada etapa y ganarse un lugar en el escenario mundial, donde 15 traders clasificados de cinco regiones participantes competirán por el título de la Copa Mundial de Trading y la oportunidad de convertirse en el Campeón Mundial de Trading.

"La Copa Mundial de Trading se creó para brindar a los traders la oportunidad de competir más allá de sus mercados locales y ganarse un lugar en el escenario global. Queríamos crear una experiencia que inspirara a los participantes a representar a sus regiones, superarse a sí mismos y estar a la altura de los traders más destacados del mundo. Esperamos que esta campaña cree oportunidades para que los traders se conecten, compitan y muestren sus habilidades en un escenario más amplio", Joe Li, Presidente de ATFX Group.

Encontrará más detalles sobre los requisitos de participación, el calendario de la competencia, los premios y los términos y condiciones aplicables a la campaña «World Trading Cup» en la página oficial de la campaña de ATFX.

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Sobre ATFX

AT Global Markets Intl Ltd (ATFX) está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de la República de Mauricio con el número de licencia C118023331. ATFX es una compañía global de tecnología financiera con presencia en múltiples mercados internacionales, especializada en servicios de trading e inversión a través de plataformas tecnológicas avanzadas. ATFX mantiene un enfoque centrado en la innovación, la educación financiera, el cumplimiento regulatorio y la excelencia en la experiencia del cliente. Los productos y servicios financieros promovidos son prestados por AT Global Markets Intl Ltd en el exterior y están sujetos a la jurisdicción donde esta se encuentra incorporada. La Oficina de Representación en Colombia tiene como único objeto la promoción de productos y servicios financieros del exterior y opera bajo la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia exclusivamente para dichos fines.

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FUENTE ATFX