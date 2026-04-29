BASF anuncia nuevo modelo de distribución para Home Care e Industrial & Institutional Cleaning Solutions en América Latina

El modelo optimiza procesos, consolida la atención a clientes y replica un modelo operativo probado en México, eficiente y consistente.

IMCD es distribuidor de BASF en México desde 2019 y extiende su participación a otros países de Latinoamérica con experiencia.

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El negocio de Care Chemicals de BASF anuncia la implementación de un nuevo modelo de distribución para su negocio de Home Care e Industrial & Institutional Cleaning Solutions en Latinoamérica desde este año.

Como parte de esta estrategia, BASF extenderá la participación de IMCD, su distribuidor actual en México desde 2019, a Centroamérica y el Caribe, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Bolivia y Brasil, complementado por otros distribuidores locales en países específicos.

Equipo técnico-comercial de México, Centroamérica y región Andina durante una sesión de capacitación regional enfocada en el fortalecimiento de capacidades y la colaboración entre mercados.

Este nuevo modelo responde a la necesidad de optimizar procesos y consolidar la atención a clientes, ofreciendo un punto focal regional que permita una mayor cercanía con clientes y formuladores en toda Latinoamérica. IMCD ha colaborado de manera consistente y con un excelente desempeño en la atención a clientes y formuladores del mercado de limpieza, por lo que esta nueva estructura permitirá extender el modelo operativo ya probado en México, ofreciendo una experiencia de servicio más eficiente y sólida.

"Esta evolución en nuestro modelo de distribución refuerza nuestra apuesta por la innovación, la sustentabilidad y el óptimo desempeño, haciendo que nuestras soluciones estén aún más cerca de nuestros clientes para responder mejor a sus necesidades." afirmó Cesar Corti, director de BASF Home Care and Industrial & Institutional Cleaning Solutions para Latinoamérica.

Con este nuevo modelo de distribución, BASF reafirma su compromiso de estar más cerca de sus clientes, fortaleciendo su modelo de atención y soporte, ofreciendo soluciones innovadoras que impulsen el crecimiento en la industria de limpieza en Latinoamérica.

Acerca de la división Care Chemicals de BASF

La división Care Chemicals de BASF ofrece una amplia gama de ingredientes para el cuidado personal, el cuidado del hogar, la limpieza industrial e institucional y aplicaciones técnicas. Somos un proveedor líder mundial para la industria cosmética, así como para la industria de detergentes y limpiadores. Apoyamos a nuestros clientes con productos, soluciones y conceptos innovadores y sustentables. El portafolio de productos de alto rendimiento de la división incluye tensioactivos, emulgentes, polímeros, emolientes, agentes quelantes, ingredientes activos cosméticos y filtros UV. Contamos con centros de producción y desarrollo en todas las regiones y estamos ampliando nuestra presencia en los mercados emergentes. Encuentra más información en www.care-chemicals.basf.com .

Acerca de BASF

BASF México tiene sus oficinas corporativas en la Ciudad de México. Cuenta con más 60 años de historia en México creando química con más de 700 colaboradores y 4 sitios de producción. Para más información, visita: www.basf.com.mx

En BASF, creamos química para un futuro sustentable. Nuestra ambición: queremos ser la empresa química preferida para facilitar la transformación verde de nuestros clientes. Combinamos el éxito económico con la protección del medioambiente y la responsabilidad social. Alrededor de 108,000 colaboradores del Grupo BASF contribuyen al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y países del mundo. Nuestro portafolio comprende, como negocios principales, los segmentos de Químicos, Materiales, Soluciones Industriales y Nutrición y Cuidado; nuestros negocios independientes se agrupan en los segmentos de Tecnologías de Superficie y Soluciones para la Agricultura. BASF generó ventas de €65,300 millones de euros en 2025. Las acciones de BASF cotizan en la bolsa de Frankfurt (BAS) y como Certificados de Depósito Americanos (BASFY) en los Estados Unidos. Más información en www.basf.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2969055/2026_Entrenamiento_IMCD_Mx.jpg

FUENTE BASF