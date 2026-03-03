BASF y Grupo CPQ fortalecen el modelo de distribución de ingredientes para el cuidado personal en México

BASF selecciona a Grupo CPQ como distribuidor exclusivo para México en los negocios de Cuidado Personal y Oleosurfactantes.

El acuerdo de distribución exclusiva tendrá una duración de cinco años, iniciando el 1 de enero de 2026.

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La división de Care Chemicals de BASF y Grupo CPQ anunciaron la firma de un acuerdo de distribución exclusiva para los negocios de Cuidado Personal y Oleosurfactantes en México, que entró en vigor el pasado 1 de enero y tendrá una duración inicial de cinco años.

El negocio de Cuidado Personal de BASF y Grupo CPQ colaborarán bajo un acuerdo de distribución exclusiva en México

Este cambio forma parte de la estrategia conjunta del negocio de Care Chemicals de BASF y Grupo CPQ para optimizar recursos y procesos mediante un modelo de distribución más eficiente que ofrezca una mejor experiencia a los clientes en México. Al centralizar la comercialización, reventa y re-envasado del portafolio en un solo socio estratégico, se busca incrementar la cercanía con los clientes, simplificar la operación y acelerar el desarrollo de nuevas soluciones para la industria.

Grupo CPQ ya colaboraba con BASF como distribuidor de su portafolio en estas líneas de negocio, y con este nuevo acuerdo asume la distribución exclusiva. Ambas compañías consolidan un modelo de atención integral que combina la capacidad de innovación de BASF con la experiencia comercial y técnica de Grupo CPQ en el mercado local.

BASF tiene más de 60 años de historia en México, abasteciendo a casi todas las industrias. Grupo CPQ, fundado en 1986, atiende a más de 300 clientes en el mercado mexicano de belleza y cuidado personal. Su propuesta se basa en innovación, conocimiento del mercado y soluciones integrales, ofreciendo ingredientes especializados.

"Grupo CPQ comparte nuestro compromiso con la innovación, la calidad y la sustentabilidad, lo que lo convierte en el socio ideal para fortalecer nuestra presencia en el mercado mexicano, estamos seguros de que esta colaboración permitirá atender mejor las necesidades de nuestros clientes y acompañarlos en su crecimiento" comentó Brandon Crist, vicepresidente del negocio de Personal Care Americas de BASF.

Por su parte, Leticia Zermeño, directora general de Grupo CPQ, comentó: "Para Grupo CPQ, esta alianza exclusiva con BASF representa una oportunidad para seguir impulsando la innovación y ofrecer soluciones diferenciadas al mercado. Nuestra relación de más de 3 décadas con BASF nos ha permitido construir una base sólida, y hoy reafirmamos nuestro compromiso de ser un socio estratégico para nuestros clientes."

Con esta alianza, el negocio de Care Chemicals de BASF y Grupo CPQ reafirman su compromiso de impulsar la innovación y la sustentabilidad en la industria del cuidado personal en México, trabajando juntos para crear valor y acompañar el crecimiento de sus clientes.

Acerca de la división de Care Chemicals de BASF

La división de Care Chemicals de BASF ofrece una amplia gama de ingredientes para el cuidado personal, el cuidado del hogar, la limpieza industrial e institucional y aplicaciones técnicas. Somos un proveedor líder mundial para la industria cosmética, así como para la industria de detergentes y limpiadores. Apoyamos a nuestros clientes con productos, soluciones y conceptos innovadores y sustentables. El portafolio de productos de alto rendimiento de la división incluye tensoactivos, emulgentes, polímeros, emolientes, agentes quelantes, ingredientes activos cosméticos y filtros UV. Contamos con centros de producción y desarrollo en todas las regiones y estamos ampliando nuestra presencia en los mercados emergentes. Encuentra más información en www.care-chemicals.basf.com

Acerca de BASF

BASF México tiene sus oficinas corporativas en la Ciudad de México. Cuenta con más 60 años de historia en México creando química con más de 700 colaboradores y 4 sitios de producción. Para más información, visita: www.basf.com/mx/

En BASF, creamos química para un futuro sustentable. Nuestra ambición: queremos ser la empresa química preferida para facilitar la transformación verde de nuestros clientes. Combinamos el éxito económico con la protección del medioambiente y la responsabilidad social. Alrededor de 108,000 colaboradores en el Grupo BASF contribuyen al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y países del mundo. Nuestro portafolio comprende, como negocios principales, los segmentos de Químicos, Materiales, Soluciones Industriales y Nutrición y Cuidado; nuestros negocios independientes están agrupados en los segmentos de Tecnologías de Superficie y Soluciones para la Agricultura. BASF generó ventas de €65,300 millones de euros en 2025. Las acciones de BASF se cotizan en la bolsa de Frankfurt (BAS) y como Certificados de Depósito Americanos (BASFY) en los Estados Unidos. Más información en www.basf.com

Acerca de CPQ

CPQ es una compañía especializada con cuatro décadas en la distribución de ingredientes y soluciones de alto valor para la industria del cuidado personal, nutrición y ciencias de la vida, con más de 900 clientes y un portafolio que supera los 1,000 productos y soluciones comercializados anualmente. Su propuesta se sustenta en una combinación de conocimiento técnico, inteligencia de mercado y ejecución comercial disciplinada, que permite conectar innovación, desempeño y cumplimiento regulatorio.

Reconocida por su enfoque estratégico y orientación al cliente, CPQ opera bajo principios de transparencia, solidez operativa y desarrollo sostenible, con más de 120 colaboradores y con una estructura sólida que incluye su corporativo en Guadalajara y oficina comercial en Ciudad de México y Bogotá. La organización se destaca por construir relaciones de largo plazo con socios y fabricantes globales, aportando capacidades en posicionamiento de portafolio, desarrollo de negocio y soporte técnico-regulatorio.

CPQ se posiciona como un partner confiable, con infraestructura, talento y visión para acelerar crecimiento, fortalecer la cercanía con clientes y maximizar oportunidades de innovación en el mercado mexicano.

