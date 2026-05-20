BASF y la UDLAP presentan la décimo segunda edición del Premio "Innovar para el Futuro"

La convocatoria esta dirigida para cualquier estudiante de universidad o postgrado de cualquier institución a nivel nacional.

La recepción de los trabajos de investigación concluirá el 31 de julio de 2026.

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- BASF y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presentan el premio "BASF-UDLAP Innovar para el Futuro", en su décimo segunda edición, que convoca a estudiantes de nivel licenciatura y posgrado a nivel nacional a participar con proyectos de soluciones enfocadas en la sustentabilidad. Esta iniciativa, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las resoluciones de las conferencias sobre Cambio Climático y Biodiversidad, busca promover la innovación y la creatividad para abordar los desafíos medioambientales y de sustentabilidad.

Presentan la décimo segunda edición del premio “BASF-UDLAP Innovar para el Futuro”

"Este premio nació hace más de una década con el compromiso de impulsar la formación de profesionales capaces de generar soluciones para un futuro mejor. En este año en particular estamos dando un énfasis muy importante en algo que nos debe ocupar y preocupar en el futuro y en el presente: el cuidado justamente del agua", señaló Dr. José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector Académico de la UDLAP durante la presentación de la convocatoria al Premio BASF–UDLAP "Innovar para el futuro" 2026.

Asimismo, el Dr. Lozada resaltó la importancia de que la UDLAP cuente con el respaldo de una empresa líder a nivel mundial como BASF, cuya trayectoria y prestigio fortalecen el alcance y credibilidad de esta iniciativa. También explicó que el premio mantiene una estrecha relación con otros proyectos desarrollados al interior de la Universidad de las Américas Puebla, como la Cátedra UNESCO en Riesgos Hidrometeorológicos, la cual "va muy de la mano justamente con el estudio de estos riesgos, del cuidado y la preservación de la calidad del agua", explicó.

El proceso de selección será realizado por un jurado compuesto por expertos de BASF, académicos de la UDLAP y otras instituciones universitarias a nivel nacional y constará de tres etapas, culminando con la elección de los tres mejores proyectos, el primer lugar ganará $70,000.00 pesos, el segundo recibirá $35,000.00 pesos y el tercer $17,500.00 pesos.

"En BASF estamos convencidos de que las soluciones que generan el cambio provienen de las ideas frescas de los jóvenes científicos e investigadores. En los 12 años que tiene el premio BASF-UDLAP Innovar para el Futuro hemos colaborado con la UDLAP para apoyar la creación de soluciones de sustentabilidad para afrontar los grandes retos de la sociedad. Estamos convencidos de que el mejor manejo y aprovechamiento de recursos es uno de los caminos. Este año, el agua es nuestro enfoque primordial, cuidar de ella y fomentar proyectos dirigidos a los retos que como país enfrentamos. Por eso nuestra colaboración con la UDLAP es tan importante porque apoya de forma integral estas soluciones desde la Academia y el sector privado" mencionó José Luis Acosta, gerente de Asuntos Corporativos, Sustentabilidad y Gobierno de BASF para México, Centroamérica y el Caribe.

La convocatoria estará abierta desde el día de hoy y concluirá el 31 de julio. Se puede consultar en Convocatoria premio BASF-UDLAP Innovar para el Futuro

Acerca de BASF

BASF México tiene sus oficinas corporativas en la Ciudad de México. Cuenta con más 60 años de historia en México creando química con más de 700 colaboradores y 4 sitios de producción. Para más información, visita: www.basf.com.mx

En BASF, creamos química para un futuro sustentable. Nuestra ambición: queremos ser la empresa química preferida para facilitar la transformación verde de nuestros clientes. Combinamos el éxito económico con la protección del medioambiente y la responsabilidad social. Alrededor de 108,000 colaboradores del Grupo BASF contribuyen al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y países del mundo. Nuestro portafolio comprende, como negocios principales, los segmentos de Químicos, Materiales, Soluciones Industriales y Nutrición y Cuidado; nuestros negocios independientes se agrupan en los segmentos de Tecnologías de Superficie y Soluciones para la Agricultura. BASF generó ventas de €65,300 millones de euros en 2025. Las acciones de BASF cotizan en la bolsa de Frankfurt (BAS) y como Certificados de Depósito Americanos (BASFY) en los Estados Unidos. Más información en www.basf.com.

Acerca de la UDLAP

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) es una institución educativa de gran prestigio a nivel nacional e internacional que ofrece una educación integral de excelencia y cuyo objetivo es formar, mediante el uso de tecnología de punta y excelente profesorado, profesionistas informados, críticos, creativos, innovadores, altamente capaces en lo técnico y conscientes de la alta responsabilidad social que les exige lograr una distribución equitativa de los beneficios que la globalización produce.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2983931/Conferencia_de_prensa_20266.jpg

FUENTE BASF