BASF elige la Bolsa de Frankfurt como lugar de cotización para su negocio de Soluciones para la Agricultura y presenta su nuevo Consejo de Administración

CIUDAD DE MÉXICO , 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- BASF apunta a la Bolsa de Frankfurt como lugar de cotización para su negocio de Soluciones para la Agricultura. La oferta pública inicial (OPI) prevista de Soluciones para la Agricultura como empresa europea (Societas Europaea, SE) representa un hito importante en la estrategia "Winning Ways" de BASF. La compañía ha reorganizado el negocio para ser gestionado como una organización agrícola especializada ("pure play"), con alcance global, sólidas perspectivas de crecimiento y fuerte generación de flujo de caja. BASF seguirá siendo el accionista mayoritario y continuará beneficiándose del crecimiento y éxito de la compañía, mientras implementa una gobernanza corporativa conforme a las prácticas del mercado.

Livio Tedeschi, nuevo miembro del Consejo Ejecutivo de Directores de BASF SE con responsabilidad sobre Soluciones para la Agricultura a partir del 1 de mayo de 2026

El Dr. Markus Kamieth, presidente del Consejo Ejecutivo de Directores de BASF SE, comentó: "La cotización prevista de nuestro negocio de Soluciones para la Agricultura marcará el próximo paso decisivo para desbloquear valor adicional para nuestros accionistas. Hoy nos complace presentar su Consejo de Administración, que combina amplia experiencia en la industria con el conocimiento necesario del mercado de capitales. Esperamos sus contribuciones para impulsar la transformación de Soluciones para la Agricultura en una empresa independiente, que fomentará un futuro sustentable para la agricultura mediante la innovación acelerada y mayor enfoque en el cliente."

A partir del 1 de mayo de 2026, un nuevo Consejo de Administración liderará BASF Soluciones para la Agricultura en su transición hacia una compañía independiente y que cotiza en bolsa. Este Consejo estará compuesto por cuatro miembros:

Dr. Livio Tedeschi (54): Presidente de BASF Soluciones para la Agricultura, asumirá la responsabilidad general como Líder del Consejo de Administración. También se convertirá en miembro del Consejo Ejecutivo de Directores de BASF SE con responsabilidad sobre el segmento de Soluciones para la Agricultura a partir del 1 de mayo de 2026, como se anunció previamente.

Sascha Bibert (50): Con experiencia en Vallourec SA, se sumará a BASF Soluciones para la Agricultura como miembro del Consejo de Administración a cargo de Finanzas.

Maximilian Becker (39): Vicepresidente Senior de Semillas de Vegetale de BASF Soluciones para la Agricultura, será, como miembro del Consejo de Administración, responsable del área de Negocios.

Dra. Melanie Bausen-Wiens (50): Vicepresidenta Senior de Regulación, Custodia de Producto y Asuntos Públicos de BASF Soluciones para la Agricultura, será, como miembro del Consejo de Administración, responsable del área de Tecnología.

"Durante más de un siglo, BASF Soluciones para Agricultura ha apoyado a productores y mejoradores genéticos con innovaciones que les ayudan a desarrollar todo el potencial de sus cultivos. A medida que avanzamos como una empresa totalmente integrada con fortalezas comprobadas en protección de cultivos, semillas y biotecnología, agricultura digital y sustentabilidad, estamos en una posición única para atender las necesidades cambiantes de los clientes, mientras seguimos impulsando la agricultura y creando sistemas alimentarios sustentables y resilientes para las generaciones futuras", dijo Tedeschi, próximo miembro del Consejo Ejecutivo de Directores de BASF SE y Líder del Consejo de Administración del negocio de Soluciones para la Agricultura. "Junto con el nuevo Consejo de Administración y nuestros equipos en todo el mundo, convertiremos nuestra estrategia y visión en realidad, abriendo un nuevo capítulo para nuestro negocio al convertirse en una empresa que cotiza en bolsa."

Soluciones para la Agricultura se está separando de BASF en entidades legales propias e introduciendo un sistema de gestión ERP dedicado y específico. Esta transición ya se ha completado con éxito en Norteamérica; para las regiones restantes se prevee que finalizará a principios de 2027.

El equipo de Soluciones para la Agricultura continuará ofreciendo innovaciones orientadas al mercado para los agricultores y productores en los principales cultivos a nivel global y mantendrá su alta inversión en investigación y desarrollo. La estrategia del negocio se centra además en evolucionar para convertirse en uno de los tres principales actores en el mercado de semillas y biotecnología, escalar modelos de negocio digitales y sustentables, y mantener una posición de liderazgo en protección de cultivos combinando los elementos del portafolio para atender las necesidades de los agricultores de manera integral.

Sobre BASF Soluciones para la Agricultura

Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a la agricultura. La agricultura es fundamental para garantizar alimentos saludables y accesibles para una población en rápido crecimiento, reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental. Por eso trabajamos junto a socios y expertos para integrar criterios de sustentabilidad en todas las decisiones de negocio. Con una inversión de €919 millones en 2024, apostamos a un sólido portafolio de Investigación y Desarrollo (I+D), combinando pensamiento innovador con acciones prácticas en el campo. Nuestras soluciones están diseñadas específicamente para distintos sistemas de cultivo, conectando semillas y biotecnologías, productos para la protección de cultivos, herramientas digitales y enfoques sustentables, para ayudar a lograr los mejores resultados para productores, mejoradores genéticos y demás actores a lo largo de la cadena de valor. Con equipos en el laboratorio, el campo, la oficina y la producción, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para construir un futuro sustentable para la agricultura. En 2024, nuestra división generó ventas por €9,8 mil millones de euros. Para más información, visita: http://www.agriculture.basf.com o nuestros canales en redes sociales.

Sobre BASF

En BASF creamos química para un futuro sustentable. Nuestra ambición es ser la empresa química preferida para impulsar la transformación verde de nuestros clientes. Combinamos el éxito económico con el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social. Alrededor de 112,000 colaboradores del Grupo BASF contribuyen al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y en prácticamente todos los países del mundo. Nuestro portafolio incluye, como negocios principales, los segmentos de Químicos, Materiales, Soluciones Industriales y Nutrición & Cuidado; nuestros negocios independientes se agrupan en los segmentos de Tecnologías para Superficies y Soluciones para la Agricultura. En 2024, BASF generó ventas por €65,3 mil millones de euros. Las acciones de BASF cotizan en la bolsa de Frankfurt (BAS) y como Certificados de Depósito Americanos (BASFY) en Estados Unidos. Para más información, visita: http://basf.com

Declaraciones prospectivas y previsiones

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en estimaciones y proyecciones actuales del Consejo Ejecutivo de Directores y en la información disponible en este momento. Las declaraciones prospectivas no constituyen garantías de los desarrollos futuros ni de los resultados allí mencionados. Están sujetas a diversos factores, implican distintos riesgos e incertidumbres y se basan en suposiciones que pueden no resultar precisas. BASF no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado más allá de los requisitos legales.

