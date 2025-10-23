BASF es reconocida como Empresa Líder en Innovación Sustentable por HSBC

El premio Empresas Líderes en Innovación Sustentable (ELIS) 2025 de HSBC, en su categoría Social, distingue a BASF por su compromiso con la innovación social y la sustentabilidad.

BASF siempre busca tener un impacto positivo en las comunidades donde opera, en pro de la sustentabilidad y el desarrollo económico y social.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- BASF ha sido galardonada como Empresa Líder en Innovación Sustentable en la categoría Social con el Premio ELIS 2025 por HSBC, reconocimiento que desde hace 4 años reconoce a las compañías que integran los pilares ambientales, sociales y de gobernanza en su estrategia empresarial en México. Este reconocimiento reafirma el compromiso de BASF con la creación de valor compartido y con la construcción de un futuro más sustentable.

BASF reconocida como Empresa Líder en Innovación Sustentable por HSBC en la categoría Social

BASF ha centrado sus esfuerzos en fortalecer comunidades, promover la inclusión y garantizar prácticas innovadoras responsables. A través de alianzas estratégicas y soluciones tecnológicas, la compañía impulsa proyectos que mejoran la calidad de vida y fomentan la sustentabilidad.

La estrategia social de BASF se fundamenta en la creación de valor compartido, integrando la innovación con la responsabilidad social. La compañía entiende que la sustentabilidad no se limita al cuidado ambiental, sino que también implica fortalecer el tejido social y económico de las comunidades donde opera. Por ello, sus programas están diseñados para generar oportunidades inclusivas, mejorar la calidad de vida y promover prácticas que aseguren la resiliencia frente a los retos globales, como el cambio climático y la seguridad alimentaria.

BASF apuesta por alianzas estratégicas con organizaciones locales e internacionales, como la Cooperación Técnica Alemana ( GIZ), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO México), la Fundación ProMéxico Indígena, Junior Achievement, Reforestamos México, y un grupo de aliados más que han sido muy importantes en el camino de la sustentabilidad, lo que le permite ampliar el alcance de sus iniciativas y garantizar su impacto a largo plazo.

Esta visión colaborativa se traduce en iniciativas que combinan la sustentabilidad, tecnología, educación y desarrollo comunitario donde BASF ha generado un beneficio social y medio ambiental, fomentando la participación de mujeres, jóvenes y comunidades.

"BASF, con más de 60 años de presencia en México y a partir de este año, 160 años de presencia a nivel global, crea química para un futuro sustentable. Por ello, este reconocimiento significa mucho para nosotros, porque BASF no está solo, sino que nos acompañan nuestros colaboradores, asociaciones y organizaciones con las que trabajamos diversas iniciativas. Realmente cada proyecto e iniciativa tienen una relación directa con la comunidad para que sean sustentables a lo largo del tiempo. La sustentabilidad es un modelo que debe articular un diálogo con las comunidades; los proyectos deben tener un enfoque 360° para que realmente funcionen, por esa razón escuchar a las comunidades se vuelve fundamental." comentó Verónica Hernández, directora de Asuntos Corporativos, Sustentabilidad y Gobierno de BASF para México, Centroamérica y el Caribe.

Con este reconocimiento, BASF refuerza su compromiso de ser un agente de transformación social, impulsando modelos sustentables que contribuyen al bienestar colectivo y a la prosperidad de las comunidades donde opera.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803827/BASF_premio_ELIS_2025.jpg

FUENTE BASF