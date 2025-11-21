BASF y la UDLAP presentan a los ganadores de la 11° edición del premio Innovar para el Futuro 2025

BASF y la Universidad de las Américas Puebla presentan a los ganadores del premio Innovar para el Futuro 2025.

El premio BASF-UDLAP lleva 11 años reconociendo soluciones innovadoras desde la sustentabilidad para enfrentar los retos de la sociedad.

BASF y la UDLAP reafirman su compromiso con las nuevas generaciones promoviendo la ciencia y la sustentabilidad para lograr un futuro sustentable.

CHOLULA, México, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- BASF y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) celebraron la entrega de la 11ª edición del premio "Innovar para el Futuro". Desde hace más de una década, este reconocimiento impulsa la creatividad y la innovación frente a los desafíos medioambientales y de sustentabilidad que enfrenta el mundo actual.

Ganadores del premio BASF-UDLAP Innovar para el Futuro que cumple 11 años impulsando las soluciones sustentables

Este premio, que nació con el objetivo de promover ideas transformadoras entre jóvenes universitarios, se ha consolidado como un espacio para generar soluciones que impacten positivamente en áreas clave como seguridad alimentaria, calidad de vida, restauración de la biodiversidad, mitigación del cambio climático y economía circular.

En esta edición, que coincide con los 160 años de BASF a nivel global, el aniversario 60 del sitio de Puebla de BASF México; los 85 años de historia de la UDLAP y 55 años de su arraigo en Cholula, Puebla; se reafirma la importancia de la colaboración entre academia e industria.

"Participar por más de 10 años en conjunto con la Universidad de las Américas Puebla en este reconocimiento ha sido una gran experiencia para nosotros. Esto nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso con la sustentabilidad y la innovación, pero sobre todo con las nuevas generaciones. En el 160 aniversario de BASF a nivel global, estamos convencidos de que la participación de los jóvenes es crucial para asegurar un futuro sustentable", destacó Verónica Hernández, directora de Asuntos Corporativos, Sustentabilidad y Gobierno de BASF para México, Centroamérica y el Caribe.

En esta 11° edición del premio BASF-UDLAP Innovar para el Futuro, el primer lugar se lo llevó Mariel Guadalupe Valencia Córdova, doctorante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) con el proyecto "Evaluación de las propiedades biológicas de dos variedades de flor de palma para su aplicación en el diseño de un suplemento alimenticio", en la categoría Seguridad Alimentaria.

El segundo lugar fue para Bárbaro Miguel Pescoso Torres, doctorante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el proyecto "Diseño, síntesis y caracterización de un nuevo polímero a base de polinorbornen dicarboximida fluorada con aplicación en la separación selectiva de gases".

Y el tercer lugar se lo ganó Mariana Elizabeth Balderas Rodríguez, egresada de Ingeniería Química de la UDLAP con el proyecto "Detección y cuantificación de microplásticos en la planta de tratamiento de la UDLAP", en la categoría de Cuidado y Restauración de la Biodiversidad.

Con iniciativas como este premio, BASF reafirma su compromiso con la promoción de la innovación, tecnología y sustentabilidad en pro de la creación de soluciones sustentables para los retos actuales y futuros que tenemos como sociedad, consolidando alianzas con la academia y apoyando a los jóvenes a desarrollar sus proyectos. Este premio no solo reconoce el talento, también impulsa la creación de soluciones que contribuyan a un futuro más sustentable.

