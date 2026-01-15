BASF asumirá la propiedad total de AgBiTech, con el cierre de la operación financiera previsto para el primer semestre de 2026

La adquisición permitirá a la compañía ofrecer a los agricultores una solución diferenciada necesaria para el control de plagas

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- BASF Soluciones para la Agricultura ha llegado a un acuerdo con la firma de capital privado Paine Schwartz Partners y otros accionistas para adquirir AgBiTech, empresa especializada en soluciones de control biológico de plagas. Con la transacción, la compañía asumirá la propiedad total de AgBiTech, incluidos todos los activos como portafolio, derechos de propiedad intelectual, operaciones de fabricación, así como instalaciones de investigación y desarrollo, y el equipo de empleados. Se estima que el acuerdo finalice para el primer semestre de 2026, sujeto a la aprobación de las autoridades competentes. Ambas partes han acordado no divulgar los términos financieros y comerciales de la operación.

BASF Soluciones para la Agricultura adquiere la empresa AgBiTech de control biológico de plagas

Fundada en el año 2000 y con sede en Fort Worth, Texas (EE. UU.), AgBiTech fue pionera en el uso de la tecnología de Nucleopoliedrovirus (NPV) para desarrollar soluciones de control de insectos basadas en virus que ocurren de forma natural. Con operaciones en Brasil, Estados Unidos y Australia, la empresa atiende a agricultores que producen soja, maíz, algodón y otros cultivos.

"AgBiTech cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de soluciones diseñadas para ayudar a los agricultores a gestionar plagas de manera eficiente. Estamos entusiasmados de ver cómo esta experiencia complementa nuestro portafolio existente de BioSoluciones, ya que destaca nuestro compromiso con un enfoque más sustentable y holístico para la agricultura, alineado con nuestra estrategia de negocio", destaca Livio Tedeschi, presidente global de BASF Soluciones para la Agricultura.

"Esta adquisición es un paso derivado de la ejecución de nuestra estrategia, que refuerza nuestra presencia como proveedor de soluciones integradas en este segmento altamente relevante", afirma Marko Grozdanovic, vicepresidente Senior de Marketing Estratégico y Sustentabilidad Global de BASF Soluciones para la Agricultura.

En línea con esta perspectiva, Sergi Vizoso-Sansano, vicepresidente Senior de BASF Soluciones para la Agricultura en América Latina, añade: "Los agricultores han enfrentado desde hace mucho tiempo preocupaciones relacionadas con orugas que afectan la productividad de los cultivos, y han llegado a reconocer la tecnología ofrecida por AgBiTech como una solución complementaria para el control de estas plagas".

El portafolio de BioSoluciones de BASF abarca una amplia gama de productos biológicos para ayudar a los agricultores a proteger los cultivos contra enfermedades e insectos, apoyar en el manejo de resistencia y de residuos, además de aumentar la tolerancia al estrés y extender las ventanas de protección contra enfermedades y plagas, complementando los tratamientos químicos dentro de los programas de Manejo Integrado de Plagas.

Acerca de BASF Soluciones para la Agricultura

Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a la agricultura. La agricultura es fundamental para proporcionar alimentos suficientes, saludables y asequibles a una población en rápido crecimiento, reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental. Es por este motivo que trabajamos con socios y expertos para integrar nuestros compromisos de sustentabilidad en todas nuestras decisiones de negocio. Con €919 mil millones en 2024, invertimos en una sólida estructura de I+D, combinando ideas innovadoras con acciones concretas en el campo. Nuestras soluciones están diseñadas para los diversos sistemas productivos. Conectamos semillas y eventos biotecnológicos, productos de protección de cultivos, soluciones digitales e iniciativas de sustentabilidad con el objetivo de ayudar a los agricultores, agricultoras y otros actores de la cadena productiva para que logren los mejores resultados. Con equipos de expertos en nuestros laboratorios, fábricas, oficinas y en el campo, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para construir un futuro sustentable en la agricultura. En 2024, nuestra división generó ventas de €9,8 mil millones. Para más información, visítenos en www.agriculture.basf.com o en nuestros canales de redes sociales.

Acerca de BASF

En BASF, creamos química para un futuro sustentable. Nuestra ambición: queremos ser la empresa química preferida para facilitar la transformación verde de nuestros clientes. Combinamos el éxito económico con la protección del medioambiente y la responsabilidad social. Alrededor de 112.000 colaboradoras y colaboradores en el Grupo BASF contribuyen al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y en casi todos los países del mundo. Nuestro portafolio comprende, como negocios principales, los segmentos de Químicos, Materiales, Soluciones Industriales y Nutrición y Cuidado; nuestros negocios independientes están agrupados en los segmentos de Tecnologías de Superficie y Soluciones para la Agricultura. BASF generó ventas de 65,3 mil millones de euros en 2024. Las acciones de BASF se cotizan en la bolsa de Frankfurt (BAS) y como American Depositary Receipts (BASFY) en los Estados Unidos. Más información en www.basf.com.

