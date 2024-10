BASF y AM Green firman un memorando de entendimiento para evaluar conjuntamente las oportunidades en productos químicos bajos en carbono en la India y para la absorción de 100.000 toneladas de amoníaco verde al año

HYDERABAD, India y LUDWIGSHAFEN, Alemania, 28 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- BASF y AM Green B.V. firmaron un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) para evaluar y desarrollar conjuntamente oportunidades comerciales para productos químicos bajos en carbono producidos exclusivamente con energía renovable, y las cadenas de valor correspondientes en la India.

From left: Gautam Reddy K, CEO, AM Green Ammonia; Mahesh Kolli, Group President, AM Green; Dr. Markus Kamieth, Chairman of the Board of Executive Directors of BASF SE and Alexander Gerding, Managing Director, BASF India and Head, BASF Group Companies India. AM GREEN Logo

El Dr. Markus Kamieth, presidente de la junta directiva de BASF SE, y Mahesh Kolli, presidente del grupo de AM Green, firmaron el acuerdo en el contexto de la Conferencia Asia-Pacífico de Negocios Alemanes 2024 celebrada en Nueva Delhi, India.

En virtud del memorando de entendimiento, BASF y AM Green tienen la intención de realizar estudios de viabilidad sobre la producción de productos químicos bajos en carbono en la India, incluida una evaluación conjunta de tecnologías potenciales. La cooperación también incluye una carta de intención no vinculante para la extracción de 100.000 toneladas anuales de amoníaco producido exclusivamente con energía renovable, incluida la energía de los proyectos de almacenamiento por bombeo de las plantas de AM Green en diferentes lugares de la India.

Este amoníaco cumplirá con los estándares de la UE para combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO) como se define en la Directiva de Energías Renovables (RED III). Algunas de las instalaciones de AM Green ya han sido precertificadas para el cumplimiento de RFNBO a través del esquema de certificación voluntaria CertifHy™. La precertificación para las otras instalaciones de AM Green ya se encuentra en curso.

"Estamos comprometidos con la transformación sostenible de las industrias a las que servimos. Estamos convencidos de que India es el lugar adecuado para explorar la producción química baja en carbono junto con nuestro socio AM Green ", dijo el Dr. Markus Kamieth, presidente de la junta directiva de BASF SE.

Mahesh Kolli, presidente del Grupo de AM Green, dijo: "Estamos encantados de asociarnos con un líder químico mundial como BASF para impulsar la transformación ecológica en la industria. La visión de AM Green de profundizar las capacidades en las cadenas de valor posteriores de moléculas verdes es fundamental para esta asociación con BASF. La asociación de AM Green y BASF prevé atender a múltiples industrias químicas posteriores y de consumo asociadas al proporcionar materias primas de moléculas verdes clave para producir productos químicos, materiales y productos en los mercados atendidos por BASF ".

Acerca de BASF:

En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito económico con la protección del medio ambiente y la responsabilidad social. Alrededor de 112.000 empleados del Grupo BASF contribuyen al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y en casi todos los países del mundo. Nuestro portafolio comprende seis segmentos: Químicos, Materiales, Soluciones Industriales, Tecnologías de Superficies, Nutrición y Cuidado y Soluciones Agrícolas. BASF generó ventas por 68.900 millones de euros en 2023. Las acciones de BASF se negocian en la bolsa de valores de Frankfurt (BAS) y como American Depositary Receipts (BASFY) en los Estados Unidos. Más información en www.basf.com

Acerca de AM Green:

AM Green, constituida por los fundadores de Greenko Group, con sede en Hyderabad, Anil Chalamalasetty y Mahesh Kolli, es uno de los principales proveedores de soluciones de transición energética de la India. La producción de amoníaco ecológico de AM Green en múltiples ubicaciones en la India acelerará su objetivo de alcanzar 5 MTPA de capacidad de amoníaco ecológico para 2030, apoyando sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de cero neto tanto en la India como en los mercados de la OCDE. Esta producción será equivalente a aproximadamente 1 MTPA de hidrógeno verde, lo que representa una quinta parte del objetivo de la India para la producción de hidrógeno verde bajo la misión nacional de hidrógeno verde y el 10 por ciento del objetivo de Europa para las importaciones de hidrógeno verde. AM Green está desarrollando capacidades de producción para otras moléculas verdes como la sosa cáustica verde, el e-metanol, las olefinas y los biocombustibles para la descarbonización en industrias difíciles de reducir. Más información en www.amgreen.com

