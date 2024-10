BASF et AM Green concluent un protocole d'accord pour évaluer conjointement les opportunités dans le domaine des produits chimiques à faible teneur en carbone en Inde et pour l'achat de 100 000 tonnes d'ammoniac vert par an.

HYDERABAD, Inde et LUDWIGSHAFEN, Allemagne, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- BASF et AM Green B.V. ont conclu un protocole d'accord afin d'évaluer et de développer conjointement des opportunités commerciales pour les produits chimiques à faible teneur en carbone produits exclusivement à partir d'énergies renouvelables, ainsi que les chaînes de valeur correspondantes en Inde.

From left: Gautam Reddy K, CEO, AM Green Ammonia; Mahesh Kolli, Group President, AM Green; Dr. Markus Kamieth, Chairman of the Board of Executive Directors of BASF SE and Alexander Gerding, Managing Director, BASF India and Head, BASF Group Companies India. BASF Logo

Dr. Markus Kamieth, président du conseil d'administration de BASF SE, et Mahesh Kolli, président du groupe AM Green, ont signé l'accord dans le cadre de la conférence Asie-Pacifique des entreprises allemandes 2024 qui s'est tenue à New Delhi, en Inde.

Dans le cadre du protocole d'accord, BASF et AM Green ont l'intention de mener des études de faisabilité sur la production de produits chimiques à faible teneur en carbone en Inde, y compris une évaluation conjointe des technologies potentielles. La coopération comprend également une lettre d'intention non contraignante pour l'achat de 100 000 tonnes par an d'ammoniac produit exclusivement à partir d'énergies renouvelables, y compris l'énergie provenant de projets de pompage-turbinage, dans les usines d'AM Green situées sur différents sites en Inde.

Cet ammoniac répondra aux normes de l'UE en matière de carburants renouvelables d'origine non biologique (RFNBO), telles que définies dans la directive sur les énergies renouvelables (RED III). Certaines des installations d'AM Green ont déjà été pré-certifiées pour la conformité RFNBO par le biais du système de certification volontaire CertifHy™ . La pré-certification des autres installations d'AM Green est en cours.

« Nous sommes engagés dans la transformation durable des industries que nous servons. Nous sommes convaincus que l'Inde est le bon endroit pour explorer la production de produits chimiques à faible teneur en carbone avec notre partenaire AM Green », a déclaré Dr. Markus Kamieth, président du conseil d'administration de BASF SE.

Mahesh Kolli, président du groupe AM Green, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à un leader mondial de la chimie comme BASF pour accélérer la transformation écologique de l'industrie. La vision d'AM Green, qui consiste à renforcer les capacités dans les chaînes de valeur en aval des molécules vertes, est au cœur de ce partenariat avec BASF. Le partenariat entre AM Green et BASF vise à répondre aux besoins des industries chimiques en aval et des industries de consommation associées en fournissant des matières premières à base de molécules vertes essentielles pour produire des produits chimiques, des matériaux et des produits sur les marchés desservis par BASF ».

À propos de BASF :

À BASF, nous créons une chimie pour un avenir durable. Nous combinons la réussite économique avec la protection de l'environnement et la responsabilité sociale. Environ 112 000 employés du groupe BASF contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs et presque tous les pays du monde. Notre portefeuille comprend six segments : Produits chimiques, matériaux, solutions industrielles, technologies de surface, nutrition et soins et solutions agricoles. BASF a réalisé un chiffre d'affaires de 68,9 milliards d'euros en 2023. Les actions de BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et sous forme d'American Depositary Receipts (BASFY) aux États-Unis. Pour plus d'informations, voir www.basf.com

À propos de AM Green :

AM Green, créée par les fondateurs du groupe Greenko basé à Hyderabad, Anil Chalamalasetty et Mahesh Kolli, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de transition énergétique en Inde. La production d'ammoniac vert par AM Green sur plusieurs sites en Inde accélérera son objectif d'atteindre une capacité de 5 MTPA d'ammoniac vert d'ici 2030, soutenant ainsi ses efforts pour atteindre les objectifs de zéro net tant en Inde que sur les marchés de l'OCDE. Cette production sera équivalente à environ 1 MTPA d'hydrogène vert, ce qui représente un cinquième de l'objectif de l'Inde en matière de production d'hydrogène vert dans le cadre de la mission nationale sur l'hydrogène vert et 10 % de l'objectif de l'Europe en matière d'importations d'hydrogène vert. AM Green développe des capacités de production pour d'autres molécules vertes telles que la soude caustique verte, l'e-méthanol, les oléfines et les biocarburants pour la décarbonisation dans les industries difficiles à réduire. Pour plus d'informations, voir www.amgreen.com

Contacts :

