巴斯夫（BASF）與AM Green簽署諒解備忘錄，共同探討印度低碳化學品市場的機遇及每年100,000噸綠氨的採購事宜

根據這份諒解備忘錄，巴斯夫（BASF）和AM Green計劃在印度進行低碳化學品生產的可行性研究，包括對潛在技術的共同評估。此次合作還包括一份不具約束力的意向書，涉及每年採購100,000噸專門使用可再生能源（包括來自AM Green在印度不同地點的抽水蓄能項目的能源）生產的氨。

這種氨將符合歐盟可再生非生物來源燃料（RFNBO）的標準，該標準在可再生能源指令（Renewable Energy Directive，簡稱「RED III」）中有所定義。AM Green的一些設施已通過CertifHy™自願認證計劃預先獲得RFNBO合規性認證。AM Green其他設施的預認證工作目前正在進行中。

「我們致力於服務行業的可持續轉型。巴斯夫（BASF SE）執行董事會主席Dr. Markus Kamieth表示：「我們深信印度是與我們的合作夥伴AM Green共同探索低碳化學品生產的最佳地點。」

AM Green集團總裁Mahesh Kolli表示：「我們非常高興能與像巴斯夫（BASF）這樣的全球化學領域龍頭企業合作，推動行業的綠色轉型。AM Green在綠色分子下游價值鏈中深化能力的願景是與巴斯夫（BASF）合作的核心。AM Green與巴斯夫的合作旨在透過提供關鍵的綠色分子原料，生產巴斯夫（BASF）所服務市場中的化學品、材料和產品，以便滿足多個化學下游及相關消費行業。」

關於巴斯夫（BASF）：

巴斯夫（BASF）為可持續的未來創造化學。我們將經濟成功與環境保護及社會責任相結合。巴斯夫集團（BASF Group）約有112,000名員工，在幾乎所有行業和幾乎每個國家/地區中為客戶的成功作出貢獻。我們的產品組合涵蓋六個領域：化學品、材料、工業解決方案、表面技術、營養與護理、農業解決方案。巴斯夫（BASF）在2023年的銷售額達到689億歐元。巴斯夫（BASF）的股票在法蘭克福證券交易所上市（代碼：BAS），並以美國存托憑證（BASFY）的形式在美國交易。詳情請瀏覽www.basf.com

關於AM Green：

AM Green由海德拉巴（Hyderabad）的Greenko Group創辦人Anil Chalamalasetty和Mahesh Kolli成立，是印度領先的能源轉型解決方案供應商。AM Green在印度多個地點生產綠色氨氣，助力其在2030年前實現每年500萬噸（5 MTPA）綠色氨氣產能的目標，同時邁向在印度及經濟合作與發展組織（OECD）市場實現淨零產能的願景。這一產量將相當於約100萬噸（1 MTPA）的綠色氫氣，約佔印度根據國家綠色氫氣任務所設定的綠色氫氣生產目標的五分之一，以及歐洲綠色氫氣進口目標的10%。AM Green 正在開發綠色分子（綠色氫氧化鈉、電子甲醇、烯烴、生物燃料）的生產能力，為難以滅排的行業實現脫碳。詳情請瀏覽www.amgreen.com

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BASF Monomers Division，

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BASF SE

67056德國路德維希港（Ludwigshafen）

www.basf.com

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Suheil Imtiaz

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AM Green

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