BC.GAME ficha a la leyenda del fútbol mexicano Guillermo Ochoa como embajador de la marca

La asociación se produce durante el torneo de fútbol de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, mientras BC.GAME continúa avanzando en el desarrollo localizado de su plataforma regulada en México, BCGAME.mx

CIUDAD DE BELICE, Belice, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- BC.GAME anunció oficialmente la contratación de la leyenda del fútbol mexicano Guillermo "Memo" Ochoa como embajador de su marca. La asociación se produce durante el torneo de fútbol de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, un período en el que la cultura del fútbol mexicano vuelve a estar en el centro de la atención deportiva mundial.

Para BC.GAME, el fichaje de Ochoa no es solo una asociación para promover la marca, sino también un paso importante en la inversión continua de la marca en el mercado mexicano. Mientras BCGAME.mx se sigue desarrollando como la plataforma local de BC.GAME para usuarios mexicanos, la marca apunta a conectar con las audiencias mexicanas de una manera más cercana a la cultura del fútbol local durante este ciclo futbolístico clave.

En el marco de esta asociación, Ochoa participará en las comunicaciones de marca con temas de fútbol de BC.GAME, promociones localizadas e iniciativas de participación de los fanáticos en el mercado mexicano. Asimismo, BC.GAME aprovechará la influencia de Ochoa dentro de la comunidad del fútbol mexicano para fortalecer aún más el conocimiento de BCGAME.mx entre los usuarios locales.

"Guillermo Ochoa no solo es un portero excepcional, sino también una de las figuras más representativas de la cultura del fútbol mexicano", afirmó Kar Kheng Giam, director ejecutivo de BC.GAME. "Mientras seguimos desarrollando BCGAME.mx en el mercado mexicano, queremos trabajar con alguien que pueda conectar de forma genuina con los fanáticos del fútbol mexicano. La trayectoria de Ochoa, su influencia personal y su estrecha relación con la comunidad del fútbol mexicano lo convierten en el mejor embajador de marca para BC.GAME".

Guillermo Ochoa, conocido popularmente como "Memo", es uno de los jugadores más reconocibles del fútbol mexicano. Como portero representativo que ha jugado en la selección nacional mexicana durante muchos años, ha participado en múltiples torneos internacionales y se ha convertido en un rostro conocido para los fanáticos del fútbol de todo el mundo gracias a sus destacadas atajadas en partidos clave. Su trayectoria en clubes también lo ha llevado por México y Europa, permitiéndole adquirir una vasta experiencia en distintos entornos futbolísticos.

La imagen profesional de Ochoa se ha forjado no solo por sus logros, sino también por su rendimiento constante bajo presión. Desde salvadas cruciales en torneos internacionales hasta su liderazgo en la selección mexicana, él se ha convertido en una figura importante que conecta a diferentes generaciones de fanáticos del fútbol mexicano.

"Me complace enormemente esta asociación con BC.GAME en un momento tan especial para el fútbol mexicano", comentó Guillermo Ochoa. "El fútbol siempre se ha caracterizado por la pasión, la comunidad y las experiencias compartidas. Tengo muchas ganas de trabajar con BC.GAME y BCGAME.mx para conectar con la hinchada de nuevas maneras".

El fichaje marca otro avance importante en la estrategia de entretenimiento deportivo de BC.GAME. En los últimos años, BC.GAME ha seguido expandiendo la influencia de su marca a través de acuerdos de colaboración en fútbol, deportes electrónicos y entretenimiento deportivo, a la vez que desarrolla contenido de marca más cercano a la cultura local y a las necesidades de los usuarios en mercados clave. Con la incorporación de Ochoa como embajador de la marca, BC.GAME continuará utilizando BCGAME.mx para brindar a los usuarios mexicanos una experiencia de entretenimiento deportivo, contenido de fútbol y participación más localizados.

BC.GAME opera en los mercados donde está permitido y sigue haciendo del juego responsable una parte importante de la experiencia de su plataforma.

Acerca de BC.GAME

BC.GAME es una marca global de juegos y entretenimiento basados en criptomonedas que ofrece deportes, entretenimiento en línea y experiencias de entretenimiento digital. La marca sigue expandiéndose en mercados regulados y estrechando lazos con usuarios de todo el mundo a través de colaboraciones en los ámbitos del deporte, los deportes electrónicos y el entretenimiento.

Acerca de BCGAME.mx

BCGAME.mx es la plataforma local de BC.GAME para el mercado mexicano, centrada en brindar a los usuarios mexicanos una experiencia de entretenimiento deportivo más localizada, interacción con el contenido y actividades de marca.

FUENTE BC.GAME