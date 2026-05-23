BC.GAME actualiza el documento técnico del $BC en el que revela nuevos detalles sobre la utilidad del token y el mecanismo de quema

CIUDAD DE BELICE, Belice, 23 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- BC.GAME ha publicado una versión actualizada de su documento técnico del $BC, en el que ofrece más detalles sobre el papel del $BC como token nativo de la plataforma, así como su utilidad, la integración con BC Engine y el mecanismo de quema.

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La versión actualizada del documento técnico ubica al $BC como un token de utilidad en el ecosistema de BC.GAME, diseñado para respaldar las recompensas de la plataforma, la actividad de staking y una mayor participación de los usuarios. Además, describe la estructura económica del token, incluyendo un suministro total fijo de 10.000 millones de $BC y un marco de asignación que abarca la minería de liquidez, los airdrops comunitarios, los LDP, los asesores y el marketing.

La última versión del documento técnico del $BC no solo presenta los planes de BC.GAME para nuevas funcionalidades y casos de uso en relación con el token nativo de su plataforma, sino que también describe el mecanismo de quema vinculado a la actividad de staking de BC Engine. Cuando los jugadores depositan $BC en BC Engine y retiran esa parte antes de los siete días, el 1 % del monto retirado se dirige al proceso de quema.

El $BC es un token de utilidad que juega un importante papel en el ecosistema de BC.GAME. Los jugadores pueden usar el $BC para participar en una amplia variedad de funciones de la plataforma, entre ellas, los casos de uso relacionados con el juego, el staking, las recompensas de la plataforma, el trading, el acceso exclusivo y las contribuciones comunitarias. El $BC se estableció con la idea de que un token de la plataforma no debía existir de manera independiente del producto, sino que debía vincularse a la actividad real de la plataforma, la participación del usuario y los mecanismos de recompensa a largo plazo.

KK, director ejecutivo de BC.GAME, expresó:

"El $BC está diseñado para integrarse a la experiencia de BC.GAME, no para existir al margen de ella. La versión actualizada del documento técnico les da a los jugadores una perspectiva más clara de cómo la utilidad del token, los mecanismos de recompensa, el comportamiento del staking y la gestión del suministro se conectan a través de BC Engine y la actividad general de la plataforma. A medida que el ecosistema de BC.GAME continúa desarrollándose, el $BC seguirá siendo una parte importante de la manera en la que estructuramos la participación del usuario y las recompensas de la plataforma a largo plazo".

Según la información de CoinGecko, el $BC alcanzó un máximo histórico de 0,01196 dólares el 14 de abril de 2026. Con la implementación de BC Engine y la ampliación constante de los casos de uso del $BC en las recompensas de la plataforma, el staking, las experiencias de juego, el acceso exclusivo y la participación comunitaria, el $BC se convierte en una parte de mayor interés en el ecosistema de BC.GAME.

Acerca de BC.GAME

BC.GAME es una plataforma de entretenimiento en línea que permite el uso de criptomonedas y ofrece experiencias de juegos de casino, apuestas deportivas y juegos basados en activos digitales. Desde su lanzamiento en 2017, BC.GAME ha seguido desarrollando una plataforma criptonativa con una amplia variedad de juegos, asistencia para activos digitales y funcionalidades de recompensas centradas en los jugadores.

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FUENTE BC.GAME