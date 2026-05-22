BC.GAME lanza su campaña para la Copa de Fútbol 2026 con más de 2 millones de dólares en premios

CIUDAD DE BELICE, Belice, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- BC.GAME lanzó oficialmente la campaña para la Copa de Fútbol 2026, que inaugura una nueva temporada de fútbol con un lote de premios de más de 2 millones de dólares en total distribuidos entre promociones de apuestas deportivas en línea, eventos de apuestas y campeonatos.

La campaña se desarrollará durante toda la temporada de la Copa de Fútbol e incluirá actividades de preparación, eventos relacionados con la clasificación del campeonato, promociones de apuestas deportivas en línea y eventos de recompensas después del campeonato.

Grandes recompensas de BC.GAME para la campaña de la Copa de Fútbol 2026

La campaña BC.GAME para la Copa de Fútbol ofrece una amplia variedad de recompensas que incluyen premios físicos, recompensas en criptomonedas, premios en efectivo y bonificaciones en apuestas deportivas en línea.

Entre las principales recompensas se incluyen:

Un automóvil Ferrari 296 GTB

Paquetes de entradas para la final del Mundial de Fútbol 2026, con vuelos y alojamiento en hotel incluidos

Lotes de premios de Apple, que incluyen dispositivos MacBook Pro, iPhone, Apple Watch y Airpods Max

Lingotes de oro de 999,9

Premios BTC

Recompensas reales en efectivo

Apuestas gratis y tiradas gratis

Billetes de lotería

Promociones en apuestas deportivas en línea de BC.GAME para la Copa de Fútbol

La fase inicial de la campaña de BC.GAME para la Copa de Fútbol 2026 incluye varias promociones anticipadas que ya están disponibles en la plataforma de apuestas deportivas en línea de BC.GAME.

Inicio de la clasificación: se basa en eSoccer (deportes virtuales) y clasifica a los participantes según el volumen total de apuestas. En el evento, se ofrece un premio total de 20.000 dólares en efectivo, que se distribuirá entre los 100 participantes ganadores.

Paquete de bienvenida: está disponible para los nuevos usuarios que se unan a la campaña de la Copa de Fútbol. Los usuarios que se registren, efectúen un primer depósito de al menos 10 dólares y realicen una apuesta deportiva para la Copa de Fútbol activarán el mecanismo de recompensa del seguro de primera apuesta.

Durante la temporada de campeonatos, BC.GAME seguirá lanzando más promociones de la Copa de Fútbol. Entre las próximas actividades se incluyen la clasificación del campeonato de la Copa de Fútbol, con un lote de premios de 500.000 dólares, recompensas por rachas de hasta 650 apuestas gratuitas, mejoras diarias de cuotas, bonificaciones del creador de apuestas y eventos adicionales de apuestas deportivas relacionados con el fútbol.

Kar Kheng Giam (KK), director ejecutivo de BC.GAME, señaló:

"El Mundial de Fútbol es uno de los grandes eventos del deporte mundial y queremos que esta temporada sea más interactiva para nuestros usuarios. Esta campaña ofrece grandes premios, recompensas futbolísticas y actividades continuas de apuestas deportivas en línea durante todo el campeonato".

La campaña de BC.GAME para la Copa de Fútbol 2026 ya está en marcha y, en el transcurso de la temporada, se anunciarán más promociones de la Copa de Fútbol, recompensas de apuestas deportivas y eventos relacionados con el fútbol.

Aviso legal: esta campaña se organiza de forma independiente y no está afiliada a la FIFA, así como tampoco cuenta con su respaldo, patrocinio ni tiene vínculo oficial alguno con ella, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ o cualquier entidad asociada. Cualquier referencia a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene únicamente fines descriptivos. Todas las marcas comerciales y los derechos son propiedad de sus respectivos titulares.

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FUENTE BC.GAME