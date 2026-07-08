CIUDAD DE PANAMÁ, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, exchange de criptomonedas líder y compañía Web3-IA, celebra uno de los momentos más emblemáticos en el escenario más grande del fútbol mundial, tras el gol decisivo de su embajador global de marca, Enzo Fernández, que le permitió a Argentina protagonizar una épica remontada y asegurar su clasificación a los cuartos de final del Mundial.

BingX celebra con el mundo: el gol de Enzo Fernández que hizo historia en el Mundial

El gol de Fernández no solo completó la remontada argentina, sino que además pasó a la historia como el gol número 3.000 en la historia de los Mundiales, consolidando al mediocampista como parte de uno de los hitos más memorables del torneo.

Para celebrar la victoria junto a su comunidad global, BingX lanza una serie de campañas comunitarias por tiempo limitado. Del 8 al 11 de julio, todos los usuarios podrán registrarse para recibir vouchers gratuitos mediante airdrop. Adicionalmente, quienes interactúen con las redes sociales oficiales tendrán la oportunidad exclusiva de ganar uno de los 20 bonos de trading en USDT disponibles. Los usuarios también podrán participar por camisetas autografiadas por Enzo Fernández a través de campañas exclusivas dirigidas a participantes de todo el mundo, con actividades dedicadas especialmente para la comunidad latinoamericana.

"Momentos como este unen a millones de personas en torno a una pasión y un logro compartidos", declaró Pablo Monti, Portavoz de Marca de BingX. "El desempeño de Enzo en el escenario más grande del mundo encarna la mentalidad que defendemos en BingX. Juntos, esperamos inspirar a nuestra comunidad global a perseguir la excelencia, aprovechar las oportunidades y ser parte del futuro de las finanzas".

BingX continúa aprovechando su alianza con Enzo Fernández para conectar la cultura futbolística con el ecosistema de activos digitales en constante evolución, a través de iniciativas comunitarias, activación de fanáticos y campañas globales.

Acerca de BingX

Fundado en 2018, BingX es un exchange de criptomonedas líder y compañía Web3-IA que da servicio a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Clasificado entre los cinco principales exchanges globales de derivados cripto y pionero del copy trading en criptomonedas, BingX responde a las necesidades en constante evolución de usuarios de todos los niveles de experiencia.

Impulsado por un ecosistema integral de productos y servicios basados en inteligencia artificial —que incluye futuros, spot, copy trading y ofertas de finanzas tradicionales—, BingX dota a sus usuarios de herramientas innovadoras diseñadas para potenciar su desempeño, confianza y eficiencia.

BingX es socio principal del Chelsea FC desde 2024 y se convirtió en 2026 en el primer exchange de criptomonedas socio oficial de Scuderia Ferrari HP.

Para más información, visitar: https://bingx.com/

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FUENTE BingX