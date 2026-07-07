CIUDAD DE PANAMÁ, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, exchange de criptomonedas líder y empresa Web3-IA, anunció hoy el lanzamiento del trading pre-IPO del ADR de SK Hynix en su plataforma, previo a la tan esperada cotización del gigante de semiconductores en el Nasdaq el próximo 10 de julio. Como parte de este lanzamiento, BingX presentó una campaña de predicción con un premio de 100,000 USDT, que invita a los usuarios a participar en una de las ofertas públicas más significativas de la historia del mercado.

BingX habilita el acceso anticipado a las acciones de SK Hynix antes de su debut en Nasdaq, con $100.000 en premios para sus usuarios (PRNewsfoto/BingX)

Se espera que el ADR de SK Hynix se convierta en una de las mayores ofertas registradas, con un objetivo de hasta 29,400 millones de dólares a través de la emisión de aproximadamente 17.79 millones de nuevas acciones bajo el símbolo bursátil SKHY. Tras ser pionera en el desarrollo del primer producto de Memoria de Alto Ancho de Banda (HBM) del mundo en 2014, SK Hynix consolidó su posición en la infraestructura de IA, impulsando un crecimiento acelerado que llevó su capitalización de mercado a superar el billón de dólares en mayo de 2026.

Para celebrar este lanzamiento, BingX presenta una campaña de predicción con 100,000 USDT en premios, invitando a los usuarios a pronosticar si el ADR de SK Hynix abrirá por encima o por debajo de los $166 en su primer día de cotización. Los participantes podrán obtener oportunidades de voto a través de actividades designadas en la plataforma, y los ganadores compartirán el fondo de premios de forma proporcional.

"El interés de los inversores se extiende cada vez más más allá de las criptomonedas, hacia los líderes globales de IA y las cotizaciones públicas históricas", declaró Pablo Monti, Portavoz de Marca de BingX. "Al incorporar el trading pre-IPO del ADR de SK Hynix a BingX, le damos a nuestra comunidad la posibilidad de participar en eventos financieros de alto impacto y ser parte de la emoción que rodea uno de los momentos de mercado más definitorios de 2026."

Acerca de BingX

Fundada en 2018, BingX es un exchange de criptomonedas líder y empresa Web3-IA con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Posicionada entre los cinco principales exchanges globales de derivados cripto y pionera del copy trading cripto, BingX atiende las necesidades cambiantes de usuarios de todos los niveles de experiencia.

Respaldada por una completa suite de productos y servicios impulsados por IA, incluyendo futuros, spot, copy trading y productos TradFi, BingX empodera a sus usuarios con herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX es socio principal del Chelsea FC desde 2024, y en 2026 se convirtió en el primer exchange de criptomonedas en ser socio oficial de la Scuderia Ferrari HP.

Más información en: https://bingx.com/

FUENTE BingX