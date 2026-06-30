Esta nueva alianza apoyará a los niños migrantes y a los niños en riesgo de pobreza y exclusión, fortaleciendo los sistemas de resiliencia en los Balcanes Occidentales a través de servicios comunitarios que trabajan junto con ONG locales bien establecidas.

CIUDAD DE PANAMÁ, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, se ha asociado con Save the Children Hong Kong para facilitar el trabajo temático de Save the Children "Redes de seguridad y familias resilientes" en los Balcanes Occidentales, apoyando a niños en entornos desfavorecidos de Serbia y Bosnia y Herzegovina afectados por la migración, la pobreza y la exclusión social.

BingX se asocia con Save the Children para apoyar a los niños en situación de riesgo en los Balcanes Occidentales (PRNewsfoto/BingX)

Esta alianza marca la primera colaboración de Save the Children Hong Kong con una empresa de criptomonedas y refleja un compromiso compartido para aprovechar la innovación y generar un impacto social significativo para los niños y las familias afectadas por la pobreza, el desplazamiento y la exclusión social.

Implementada en colaboración con Save the Children, esta iniciativa brindará asistencia humanitaria a niños y niñas refugiados y migrantes mediante vales en efectivo y artículos esenciales no alimentarios. Muchos niños, niñas y familias que buscan refugio en Europa transitan por Bosnia y Herzegovina, un país clave en la ruta de los Balcanes, donde suelen enfrentar grandes dificultades en cada etapa de su viaje. Save the Children es la única organización que ofrece vales en efectivo como parte fundamental de su respuesta de protección infantil, ayudando a las familias a cubrir sus necesidades básicas diarias, preservando su dignidad y libertad de elección.

Mediante esta alianza, BingX también brindará apoyo integral a servicios de protección y educación para niños en riesgo de pobreza y exclusión social a través de centros comunitarios gestionados por ONG locales con amplia experiencia en las comunidades a las que sirven. Dado que uno de cada cinco niños vive en riesgo de pobreza y exclusión en Serbia, y uno de cada tres en situación de pobreza basada en el consumo en Bosnia y Herzegovina*, estos centros comunitarios son de vital importancia. Brindan apoyo a niños que enfrentan diversos desafíos, incluidos aquellos que viven en condiciones precarias en asentamientos informales, niños que realizan trabajos callejeros y aquellos en riesgo de violencia y matrimonio infantil; todos ellos afectados de manera desproporcionada por la pobreza extrema, la discriminación y la exclusión social.

En estos centros, los niños tienen acceso a entornos seguros y de apoyo gestionados por profesionales experimentados en protección infantil. Los servicios incluyen alimentación nutritiva, asistencia en higiene, apoyo psico-social, orientación educativa, asistencia jurídica, asesoramiento psicológico y programas de fortalecimiento familiar.

Nevena Milutinovic, Directora de Save the Children para el noroeste de los Balcanes, declaró: "Todos los niños merecen protección y la oportunidad de un futuro mejor. Junto con nuestros socios, trabajamos para garantizar que crezcan apoyados e incluidos. Gracias a nuestra colaboración con BingX, podemos seguir llegando a los niños y las familias que necesitan apoyo y fortalecer los centros comunitarios de atención directa, lugares que marcan una verdadera diferencia para los niños que se enfrentan a algunas de las mayores dificultades de la región. Los niños nos dicen que el apoyo, como los vales en efectivo y los centros comunitarios, significa mucho más que servicios básicos. Se trata de intervenciones que les permiten sentirse vistos y apoyados por adultos que se preocupan por ellos, hacer amigos, sentirse seguros, acceder a la educación y a nuevas oportunidades, y recuperar su infancia".

"La innovación genera su mayor valor cuando ayuda a abordar desafíos del mundo real. En BingX, estamos comprometidos con fomentar un futuro seguro, no solo dentro del ecosistema de activos digitales, sino también en las comunidades que nos rodean. Los niños son la base del mañana, y cada niño merece la oportunidad de aprender, crecer y prosperar. A través de nuestra alianza con Save the Children, nos enorgullece contribuir a proteger el futuro apoyando a los niños que enfrentan pobreza, desplazamiento y exclusión social", declaró Pablo Monti, Portavoz de BingX. "Esta alianza también forma parte del compromiso más amplio de BingX de apoyar iniciativas de educación, inclusión y resiliencia comunitaria a nivel mundial, lo que refleja la convicción de la empresa de que la innovación tecnológica debe generar un impacto positivo más allá de la economía digital".

*Fuente: Child Poverty: The Cost Europe Cannot Afford Save the Children, 2025;

https://resourcecentre.savethechildren.net/document/child-poverty-the-cost-europe-cannot-afford-2025

Notas para los editores

El programa temático "Redes de seguridad y familias resilientes" apoya a las poblaciones en riesgo en los Balcanes mediante intervenciones integradas de protección, educación y desarrollo de la resiliencia, diseñadas para respaldar y fortalecer soluciones locales y comunitarias.

Sobre BingX

Fundada en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Considerada una de las cinco principales plataformas de intercambio de derivados de criptomonedas a nivel mundial y pionera en el copy trading de criptomonedas, BingX responde a las necesidades cambiantes de los usuarios en todos los niveles de experiencia.

Con un conjunto integral de productos y servicios basados en IA, que incluye futuros, operaciones al contado, copy trading y ofertas de TradFi, BingX ofrece a los usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX lleva siendo partner oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer exchange cripto partner oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

Acerca de la Oficina de Save the Children en los Balcanes Noroccidentales

Save the Children en los Balcanes Noroccidentales (SCiNWB) lleva más de una década trabajando en Bosnia y Herzegovina (BiH), Serbia y Montenegro, y supervisa las tendencias migratorias en los Balcanes y el Mediterráneo Oriental. La oficina está profundamente arraigada en las comunidades locales, lo que se refleja en su estructura de personal y presencia en tres ubicaciones: Sarajevo (BiH), donde se encuentra la sede; Belgrado (Serbia); y Bihać (BiH). En Montenegro, implementamos programas liderados por socios. Nuestra presencia en Serbia incluye el Centro de Migración y Desplazamiento de los Balcanes, que proporciona información y conocimientos sobre los niños y niñas afectados por la migración y el desplazamiento, y lleva a cabo una sólida labor de incidencia política con y para la infancia.

Trabajamos en contextos de desarrollo y ayuda humanitaria, colaborando estrechamente con las comunidades para generar evidencia que sirva de base para nuestro aprendizaje, programación y labor de incidencia, apoyando los sistemas nacionales de protección infantil y, además, impulsando iniciativas regionales y transfronterizas. Este enfoque nos permite llegar a poblaciones vulnerables —niños y niñas afectados por la migración, el desplazamiento, la pobreza o la discriminación— en diversos países, promoviendo valores sociales y de integridad, el acceso seguro a los servicios y la participación equitativa en la formulación de políticas.

Acerca de Save the Children Hong Kong

Save the Children cree que cada niño merece un futuro. En Hong Kong y en todo el mundo, hacemos todo lo posible —cada día y en tiempos de crisis— para que los niños puedan ejercer su derecho a un comienzo de vida saludable, a la oportunidad de aprender y a la protección contra el daño. Con más de 100 años de experiencia, somos la primera y principal organización independiente de protección infantil del mundo, transformando vidas y el futuro.

Fundada en 2009, Save the Children Hong Kong forma parte del movimiento global que opera en alrededor de 100 países. Trabajamos con niños, escuelas, familias, comunidades y nuestros colaboradores para lograr un cambio duradero para la infancia en Hong Kong y en todo el mundo.

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FUENTE BingX