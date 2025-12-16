BingX celebra la temporada con una lotería P2P para LATAM que garantiza premios en cada giro

CIUDAD DE PANAMÁ, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, el exchange de criptomonedas impulsado por IA y líder en soluciones Web3 centradas en el usuario, lanzó oficialmente "Ruleta de P2P navideña", una dinámica navideña regional que celebra el cierre del año con recompensas garantizadas para toda la comunidad cripto de Hispanoamérica.

La actividad, disponible desde el 12 de diciembre de 2025 hasta el 12 de enero de 2026 (UTC-3), integra la experiencia de Fiat P2P y contratos en una propuesta diseñada para impulsar la adopción, incentivar la participación y ofrecer una experiencia de temporada más interactiva.

En esta edición, cada giro de la ruleta tienes posibilidad de obtener un premio especial de hasta 500 USDT, reforzando el concepto de una experiencia accesible, divertida y orientada a generar valor directo para los usuarios durante las fiestas.

Acceso a la actividad:

Evento: https://bingx.com/es-es/activity/turntable/0264669058

Invitación: https://bingx.com/es-es/activity/turntable/0264669058/?ref=

Con esta iniciativa, BingX continúa profundizando su compromiso con generar experiencias relevantes, accesibles y seguras para la región. La compañía adelantó que vendrán más activaciones y dinámicas en redes sociales, alineadas con su estrategia de impulsar la interacción comunitaria y fortalecer la educación financiera en Web3. Stay tuned.

