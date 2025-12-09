BingX lanza la mayor actualización de Copy Trading y alcanza las 1.300 millones de órdenes copiadas

CIUDAD DE PANAMÁ, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, el exchange de criptomonedas y compañía de Web3 impulsada por IA, anunció hoy una actualización integral de su copy trading tras alcanzar el hito de 1.300 millones de órdenes copiadas acumuladas. La renovación presenta una interfaz completamente rediseñada, flujos optimizados y capacidades avanzadas de personalización que elevan la experiencia del usuario, simplifican la operativa y refuerzan un enfoque más centrado en las necesidades del trader.

La nueva versión potencia cada etapa del copy trading:

Interfaz renovada y más intuitiva: Presenta una visualización más clara, acceso directo a información clave y ajustes simplificados.

Presenta una visualización más clara, acceso directo a información clave y ajustes simplificados. Gestión más ágil del copy trading : Crear y administrar operaciones copiadas ahora es más rápido e intuitivo, con menos pasos y configuraciones optimizadas.

: Crear y administrar operaciones copiadas ahora es más rápido e intuitivo, con menos pasos y configuraciones optimizadas. Modos de copia refinados: Los usuarios pueden seleccionar fácilmente entre Fixed Ratio Copying y Fixed Amount Copying, con parámetros más simples y precisos para replicar estrategias.

Los usuarios pueden seleccionar fácilmente entre Fixed Ratio Copying y Fixed Amount Copying, con parámetros más simples y precisos para replicar estrategias. Personalización de apalancamiento y pares de trading: Es posible ajustar el apalancamiento y elegir pares de trading de forma independiente, otorgando mayor flexibilidad para adaptarse al perfil de riesgo y a cada estrategia.

Es posible ajustar el apalancamiento y elegir pares de trading de forma independiente, otorgando mayor flexibilidad para adaptarse al perfil de riesgo y a cada estrategia. Sincronización de fondos en tiempo real: Los saldos en wallets de funding, spot y futuros se actualizan al instante, garantizando ejecuciones fluidas y una asignación de capital precisa.

La actualización incorpora además ejecución con 0 deslizamiento, seguro para copy trading que permite mitigar riesgos, y analíticas avanzadas potenciadas por IA que evalúan métricas de rendimiento para ayudar a los usuarios a identificar traders líderes de alta calidad. Con funciones automatizadas de take-profit y stop-loss dinámico, los usuarios pueden gestionar sus operaciones con mayor eficiencia y seguridad.

"Esta actualización representa nuestro compromiso constante con perfeccionar cada detalle de la experiencia del usuario", afirmó Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX. "El copy trading es una de las áreas donde BingX ha marcado una verdadera diferencia en la industria cripto. Esta evolución refleja años de retroalimentación e innovación, ofreciendo un proceso más transparente, flexible y accesible tanto para usuarios nuevos como para traders experimentados."

