BingX alcanza los 40 millones de usuarios en 2025 y lo celebra con la campaña Beyond the Alpha

En 2025, BingX alcanzó un crecimiento del 100% en usuarios, con un pico de volumen de trading en 24 horas que superó los 26 mil millones de dólares, destacando una fuerte adopción e impulso a nivel mundial.

Pionero nativo IA cripto : BingX invirtió 300 millones de dólares, la primera inversión en la industria, en la integración de IA, posicionándola como un motor de crecimiento clave. La compañía lanzó con éxito dos herramientas de trading basadas en IA para mejorar la toma de decisiones de los usuarios y la eficiencia de las operaciones.

: BingX invirtió 300 millones de dólares, la primera inversión en la industria, en la integración de IA, posicionándola como un motor de crecimiento clave. La compañía lanzó con éxito dos herramientas de trading basadas en IA para mejorar la toma de decisiones de los usuarios y la eficiencia de las operaciones. Liderazgo en productos y ofertas pioneras en el mercado : BingX se mantuvo entre los 5 mejores en trading de derivados, gracias al Modo de Margen Aislado y la integración con TradingView, y se convirtió en el primero en ofrecer futuros premercado de WLFI. El trading en spot se convirtió en un hub integral con el lanzamiento de los programas Listing FastTrack, Chainspot y Shards. El copy trading continuó liderando el mercado, con más de 400.000 traders de élite.

: BingX se mantuvo entre los 5 mejores en trading de derivados, gracias al Modo de Margen Aislado y la integración con TradingView, y se convirtió en el primero en ofrecer futuros premercado de WLFI. El trading en spot se convirtió en un hub integral con el lanzamiento de los programas Listing FastTrack, Chainspot y Shards. El copy trading continuó liderando el mercado, con más de 400.000 traders de élite. Dedicación inquebrantable con la seguridad : un fondo de protección de 150 millones de dólares y la Prueba de Reservas al 100% garantizan un trading seguro, como lo demuestra la obtención de la certificación ISO 27001.

: un fondo de protección de 150 millones de dólares y la Prueba de Reservas al 100% garantizan un trading seguro, como lo demuestra la obtención de la certificación ISO 27001. Más poder para la comunidad y la experiencia de usuario : la participación y la satisfacción del usuario han evolucionado a través de un programa VIP mejorado y el lanzamiento de BingX Academy 2.0, que brinda a los traders mejores incentivos y educación, y valor a largo plazo.

: la participación y la satisfacción del usuario han evolucionado a través de un programa VIP mejorado y el lanzamiento de BingX Academy 2.0, que brinda a los traders mejores incentivos y educación, y valor a largo plazo. Inversión en el ecosistema: BingX Labs inyectó 16 millones de dólares para impulsar proyectos Web3, lo que refuerza el compromiso de la empresa con apoyar y expandir el ecosistema blockchain más amplio.

CIUDAD DE PANAMÁ, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha alcanzado un hito importante al superar los 40 millones de usuarios globales. Este logro marca un extraordinario crecimiento interanual del 100 %, consolidando la posición de BingX como una de las plataformas de más rápido crecimiento del sector.

Innovación pionera en el espacio cripto

image

BingX está a la vanguardia de la innovación en el mundo de las criptomonedas. La plataforma lanzó una inversión pionera de 300 millones de dólares en IA, haciendo un fuerte movimiento hacia ser un exchange cripto de IA nativo. Esta audaz transición ha atraído a más de 3 millones de usuarios que ya operan con BingX AI Bingo y BingX AI Master, que ofrecen información avanzada y optimizan la toma de decisiones.

Además, BingX ha introducido un enfoque CeDeFi con el lanzamiento de BingX Chainspot, un sistema de intercambio centralizado con transparencia descentralizada, siendo el primero en el sector. Este modelo híbrido único combina las ventajas de los exchanges centralizados con la seguridad y transparencia de las finanzas descentralizadas (DeFi), ofreciendo a los usuarios mayor flexibilidad y confianza en su entorno de trading.

Acceso anticipado al mercado y a las ofertas

BingX ha mejorado aún más su oferta de operativa con mejoras significativas tanto en el trading en spot como en el de futuros:

Trading de Futuros: BingX se encuentra entre las 5 mejores plataformas globales de derivados, ofreciendo soporte global 24/7 y potentes funciones de trading. Entre las mejoras clave se incluyen un Modo de Margen Aislado Separado para un trading de futuros más flexible y la integración con TradingView para gráficos avanzados y ejecución de estrategias. Además, BingX continúa innovando al convertirse en una de los primeros exchanges en ofrecer trading de futuros pre-mercado WLFI y perpetuos de índices RWA.

Spot Trading: la plataforma ha lanzado un hub integral de listados en spot y Listing FastTrack, una vía más rápida para que los proyectos innovadores se publiquen. Además, BingX introdujo el Programa Shards, un nuevo y emocionante sistema de recompensas que ofrece a los usuarios acceso a airdrops exclusivos, descuentos en las comisiones de trading y privilegios VIP, lo que mejora su interacción con la plataforma. Con más de 1.100 pares de trading e integraciones con 170 ecosistemas de cadenas públicas, BingX está a la vanguardia del listado de nuevos tokens, incluyendo acceso anticipado a Monad (MON), Pump.fun XPool y ZORA.

Copy Trading 2.0: como pionero en el copy trading de criptomonedas, la comunidad de BingX ha crecido hasta alcanzar los 400.000 traders de élite, con un volumen de trading acumulado de 580 millones de dólares y 1.300 millones de órdenes de trading. La nueva versión Copy Trading 2.0 introdujo una interfaz renovada, flujos de trabajo optimizados y funciones de personalización avanzadas que potencian a los traders, simplificando el trading y haciéndolo más centrado en el usuario.

Compromiso inquebrantable con la seguridad

BingX siempre ha priorizado la seguridad y la transparencia de sus usuarios. Desde 2022, la plataforma ha proporcionado constantemente una Prueba de Reservas al 100% verificable y de acceso público, lo que refuerza su compromiso con la rendición de cuentas. Para proteger aún más a los usuarios, BingX lanzó el fondo Shield Fund de 150 millones de dólares y obtuvo la certificación ISO 27001, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad del sector. Además, BingX obtuvo la certificación PCI DSS v4.0.1 para su negocio fiat, lo que garantiza una sólida protección tanto para los datos de los usuarios como para las transacciones financieras.

Mejoras centradas en el usuario para la comunidad

La dedicación de BingX a sus usuarios se ejemplifica a través de una serie de nuevas iniciativas impulsadas por la comunidad diseñadas para mejorar la experiencia comercial.

Programa VIP: el programa VIP renovado ahora ofrece trading sin comisiones y servicios de conserjería exclusivos, lo que aumenta aún más el atractivo de la plataforma para los operadores de gran volumen.

Actualizaciones de BingX Academy 2.0: una revisión importante de BingX Academy ha traído una interfaz más intuitiva, recursos ampliados y herramientas de aprendizaje interactivas, lo que ayuda a los usuarios a navegar por las complejidades de los activos digitales con facilidad.

Inversiones estratégicas en el futuro de la Web3

BingX ha demostrado una dedicación continua con la evolución del espacio Web3, con BingX Labs invirtiendo 16 millones de dólares en prometedores proyectos Web3. Este compromiso subraya el papel de BingX como motor impulsor del futuro de las tecnologías descentralizadas. Además, BingX está potenciando a la próxima generación de líderes en criptomonedas a través de su programa TalentX, que empodera a jóvenes talentos para explorar oportunidades profesionales en la industria de los activos digitales.

Más allá de la innovación y el trading, BingX ha mantenido sus esfuerzos de responsabilidad social corporativa, realizando donaciones impactantes a nivel mundial, incluida una donación de 200 mil dólares a la iniciativa "Una luz, miles de corazones" en Vietnam, y una donación de 5 millones de dólares de Hong Kong al Fondo de apoyo para el Tribunal Wang Fuk en Tai Po, Hong Kong, luego de un trágico desastre por incendio.

"Alcanzar los 40 millones de usuarios es más que una simple cifra", afirmó Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX. "Representa el reconocimiento que hemos recibido de nuestros usuarios, socios y la comunidad cripto en general. Cada logro refleja nuestro compromiso inquebrantable con la innovación, la seguridad y la prioridad que damos a nuestros usuarios, y nos motiva a seguir haciendo más por ellos. Siempre vamos un paso más allá, y ese es el espíritu que esperamos demostrar en nuestra campaña Beyond the Alpha".

Para celebrar este importante logro, BingX lanza su campaña "Beyond the Alpha", una celebración de su compromiso de conectar con los usuarios de formas innovadoras y significativas. Del 15 al 26 de diciembre de 2025, la campaña invita a los usuarios a participar en un sorteo para tener la oportunidad de ganar premios garantizados, incluyendo un Kit de Barista de Campo BingX de edición limitada, cupones de trading y mucho más. Los usuarios pueden obtener participaciones adicionales completando tareas diarias como intercambiar, depositar y recomendar nuevos usuarios.

Como parte de esta vibrante campaña, BingX también lanzará su primer video musical de marca, que mostrará los logros clave y reforzará su dedicación a brindar productos y servicios seguros, fáciles de usar y receptivos.

Sobre BingX

Fundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo. Con una gama integral de productos y servicios impulsados por IA, que incluye spot trading, derivados, y copy trading; BingX satisface las necesidades cambiantes de los usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes a profesionales. Comprometidos con la creación de una plataforma de trading fiable e inteligente, BingX ofrece a sus usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. En 2024, BingX se convirtió en orgulloso partner como exchange cripto oficial del Chelsea FC, marcando su debut en el mundo de los deportes.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

