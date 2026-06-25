CIUDAD DE PANAMÁ, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha anunciado el lanzamiento de su campaña de trading de 10 millones de dólares para la Copa Mundial de 2026, una iniciativa global a gran escala diseñada para celebrar el torneo de fútbol más importante del mundo.

Llevando el deporte al siguiente nivel: BingX lanza una campaña de 10 millones de dólares para la Copa del Mundo (PRNewsfoto/BingX)

Mientras las auciencias globales se reúnen para la Copa Mundial de 2026, BingX aprovecha su creciente ecosistema de alianzas deportivas para acercar a los aficionados a la acción. A través de la campaña de la Copa Mundial de 2026, BingX ofrece a los usuarios la oportunidad de "Ir más allá" con oportunidades globales exclusivas para interactuar con sus equipos favoritos de formas novedosas, transformando sus conocimientos en oportunidades mientras participan en uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.

Coincidiendo con la Copa Mundial de 2026, esta celebración global refuerza la creciente presencia de BingX en el fútbol mundial, incluyendo su papel como Socio Principal del Chelsea FC y su colaboración con el campeón de fútbol Enzo Fernández como Embajador Global de la Marca BingX.

Del 9 de junio al 20 de julio, la campaña invita a usuarios de todo el mundo a participar en diversas actividades exclusivas de fútbol, predicciones, concursos de trading, programas de invitación y oportunidades de interacción con la comunidad, con un premio total de 10 millones de dólares. Como parte del evento, BingX ha lanzado la categoría de la Copa Mundial por tiempo limitado en EventX, la nueva función de eventos de la plataforma que permite a los usuarios operar en partidos con tan solo 1 USDT y con un apalancamiento de hasta 10x. Además, los usuarios VIP de BingX obtienen acceso premium a tareas exclusivas, recompensas y privilegios adicionales durante toda la campaña.

Para complementar la experiencia digital, BingX organizará eventos exclusivos presenciales con temática de la Copa Mundial en regiones seleccionadas. Estos incluyen experiencias personalizadas para ver los partidos y eventos de hospitalidad diseñados para acercar la emoción del torneo a la comunidad, brindando a los usuarios oportunidades únicas para celebrar juntos el mayor evento futbolístico.

"La Copa Mundial de 2026 representa uno de los eventos deportivos globales más importantes de la década, que reúne a miles de millones de aficionados en torno a una pasión compartida", declaró Pablo Monti, Portavoz de BingX. "A medida que nuestro ecosistema de alianzas deportivas continúa creciendo, vemos una oportunidad única para conectar la emoción de la competición de primer nivel con experiencias de trading innovadoras. A través de nuestra campaña para la Copa Mundial, ofrecemos a los usuarios nuevas formas de llevar su relación de años con sus equipos favoritos aún más lejos con BingX, brindándoles oportunidades exclusivas que combinan entretenimiento, participación comunitaria y acceso al mercado dentro del ecosistema de BingX".

Sobre BingX

Fundada en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Considerada una de las cinco principales plataformas de intercambio de derivados de criptomonedas a nivel mundial y pionera en el copy trading de criptomonedas, BingX responde a las necesidades cambiantes de los usuarios en todos los niveles de experiencia.

Con un conjunto integral de productos y servicios basados en IA, que incluye futuros, operaciones al contado, copy trading y ofertas de TradFi, BingX ofrece a los usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX lleva siendo partner oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer exchange cripto partner oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

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FUENTE BingX