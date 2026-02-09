SÃO PAULO, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, empresa líder en criptomonedas y Web3-IA, participó en el Carnaval de São Paulo, una de las celebraciones culturales callejeras más grandes del mundo.

BingX iluminó el Carnaval de São Paulo con la energía de la Web3 en una de las celebraciones culturales más icónicas del año (PRNewsfoto/BingX)

Como parte de su estrategia para conectar con comunidades locales y apoyar experiencias culturales auténticas, BingX patrocinó el Bloco Forrozin, liderado por la cantante Mariana Aydar. Un bloco es una agrupación festiva tradicional del Carnaval brasileño donde músicos, bailarines y foliões (participantes del Carnaval) desfilan juntos por las calles en una celebración comunitaria espontánea que representa la esencia democrática y participativa del Carnaval.

El Bloco Forrozin tuvo lugar el sábado 7 de febrero, con concentración y partida desde el icónico Obelisco del Parque Ibirapuera en São Paulo. El bloco formó parte de uno de los días más concurridos del programa de Carnaval de la ciudad, desfilando después de Ivete Sangalo y antes de Alceu Valença.

BingX estuvo presente con un camión exclusivo equipado con paneles LED, creando un centro de energía e interacción a lo largo de toda la ruta del desfile. Durante la activación, BingX interactuó con los asistentes a través de experiencias interactivas, obsequios de marca y elementos visuales que fusionaron la identidad de la marca con la atmósfera vibrante de la celebración. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de construcción de marca enfocada en crear experiencias memorables y relaciones a largo plazo con comunidades alrededor del mundo.

"El Carnaval es un momento único de celebración colectiva, donde las personas se conectan a través de la música, la cultura y la energía de las calles", expresó Vivien Lin, Directora de Producto de BingX. "Para BingX, ser parte de experiencias como esta demuestra que la tecnología y la innovación pueden ir de la mano con la tradición, la cercanía y el impacto positivo en el mundo real".

