BingX lanza el TradFi Carnival: acceso a activos de finanzas tradicionales con comisiones cero y premios garantizados para toda Latinoamérica

CIUDAD DE PANAMÁ, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, el exchange de criptomonedas lider y plataforma multi-activos, anuncia hoy el lanzamiento del BingX TradFi Carnival, una campaña regional diseñada para los usuarios de Latinoamérica que buscan diversificar su portafolio hacia activos de finanzas tradicionales con barreras de acceso mínimas.

El evento estará activo del 8 de mayo al 30 de junio de 2025 (UTC-3) y es abierto tanto para usuarios nuevos como para quienes ya tienen cuenta activa en la plataforma.

Una respuesta directa a los desafíos financieros de la región

Latinoamérica enfrenta un contexto macroeconómico particular: presiones inflacionarias persistentes, volatilidad de monedas locales y dificultades históricas de acceso a mercados globales sin intermediarios costosos. El TradFi Carnival de BingX nace como respuesta concreta a esa realidad regional.

"Entendemos que para millones de personas en la región, el costo de operar en mercados de activos tradicionales ha sido una barrera real. Esta iniciativa es parte de nuestro compromiso de largo plazo con la accesibilidad financiera en Latinoamérica", señaló un Pablo Monti, Brand Spokeperson de BingX.

Premios 100% garantizados: oro tokenizado o el último iPhone

Los participantes que cumplan con las tareas del evento podrán optar al sorteo de premios que incluye:

1 XAUT; token respaldado por oro físico (Tether Gold), equivalente a una onza troy de oro

token respaldado por oro físico (Tether Gold), equivalente a una onza troy de oro 1 iPhone 17

Todos los participantes elegibles que completen las tareas establecidas tienen premio garantizado.

Cómo participar: mecánica del evento

Paso: Registro y airdrop de bienvenida

Completa tu registro durante el período del evento y recibe un airdrop de 100 USDT en cupones de posición, sin costo adicional.

Paso 2: Paso 2: Primer depósito.

Realiza un depósito mínimo de 10 USDT durante el período del evento para obtener tu entrada al sorteo de premios.

Paso 3: Volumen acumulado de trading

Alcanza los niveles de volumen acumulado establecidos durante el evento para sumar entradas adicionales. A mayor volumen, más oportunidades de ganar.

La plataforma multi-activos con seguridad certificada

El TradFi Carnival es parte de una estrategia más amplia de BingX para ofrecer a los usuarios latinoamericanos una plataforma multi-activo que combina:

Seguridad certificada: Certificación ISO/IEC 27001 , Shield Fund para protección de activos y sistema de Proof of Reserves para total transparencia sobre la custodia de fondos.

Certificación , para protección de activos y sistema de para total transparencia sobre la custodia de fondos. Educación financiera accesible: BingX Academy ofrece recursos educativos en español para que los usuarios operen con mayor conocimiento y responsabilidad.

ofrece recursos educativos en español para que los usuarios operen con mayor conocimiento y responsabilidad. Tecnología de inteligencia artificial: Las herramientas BingX AI , BingX AI Bingo y BingX AI Master apoyan la toma de decisiones del usuario con información de mercado en tiempo real.

Las herramientas , y apoyan la toma de decisiones del usuario con información de mercado en tiempo real. Alianzas globales de referencia: BingX es socio oficial del Chelsea FC y Scuderia Ferrari HP, reflejo de valores compartidos de excelencia, innovación y compromiso con la comunidad global.

Sobre BingX

Fundada en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Considerada una de las cinco principales plataformas de intercambio de derivados de criptomonedas a nivel mundial y pionera en el copy trading de criptomonedas, BingX responde a las necesidades cambiantes de los usuarios en todos los niveles de experiencia.

Con un conjunto integral de productos y servicios basados en IA, que incluye futuros, operaciones al contado, copy trading y ofertas de TradFi, BingX ofrece a los usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX lleva siendo partner oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer exchange cripto partner oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

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FUENTE BingX