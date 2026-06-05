Ocho años adentro, infinito por delante: así celebró BingX su aniversario

CIUDAD DE PANAMÁ, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, exchange de criptomonedas y plataforma multiactivo impulsada por Web3 e inteligencia artificial, cerró mayo de 2026 con uno de sus meses más significativos desde su fundación. En el marco de su octavo aniversario, la compañía desplegó una agenda global bajo la campaña INFIN∞ —8 years on, infinite ahead— que incluyó activaciones presenciales en la región, el lanzamiento de una campaña mensual de alcance mundial, la presentación de nuevos embajadores y la consolidación de un hito de producto que redefine la propuesta de valor de la plataforma para sus más de 40 millones de traders en todo el mundo.

Ocho años de trayectoria, una campaña que mira hacia adelante

La campaña del octavo aniversario de BingX nació de un manifiesto con vocación de largo plazo. INFIN∞ no es una celebración retrospectiva: es una declaración de principios. Construida sobre ocho años de productos pioneros, servicios premium y una cultura de innovación que la propia empresa define como imparable, la campaña parte de una premisa simple y ambiciosa a la vez: lo que viene es más grande que lo que fue.

El tagline 8 years on, infinite ahead sintetiza esa filosofía. Para BingX, el aniversario es un recordatorio de su propósito desde el día uno: romper límites de forma continua, abrazar los desafíos y crear posibilidades que inspiren y empoderen a cada trader que forma parte de su comunidad global. Un recorrido compartido que, lejos de desacelerarse, entra a su siguiente etapa con más herramientas, más presencia y más ambición.

De exchange a ecosistema: BingX consolida su plataforma multiactivo

Mayo de 2026 coincidió con un momento de transformación relevante para BingX a nivel de producto. La compañía formalizó su consolidación como plataforma multiactivo y de criptomonedas, completando una evolución que amplía de forma significativa lo que los usuarios pueden hacer desde un solo lugar.

Este movimiento representa un cambio de fondo en la identidad de BingX: de exchange de criptomonedas a ecosistema integral donde convergen activos digitales y tradicionales, capacidades avanzadas de inteligencia artificial y una experiencia de usuario diseñada para ser accesible sin sacrificar sofisticación. La integración de activos TradFi, el desarrollo de funcionalidades nativas de IA y el crecimiento sostenido de su comunidad de copy trading son parte de la misma dirección estratégica.

El respaldo en números acompaña la narrativa: más de 2 mil millones de trading en volumen diario, 1.3 billones de órdenes acumuladas de copy trading, cerca de 100 opciones de stocks tradiciones, y una base de usuarios que se duplicó en el último año.

La celebración llegó a Latinoámerica

El 22 de mayo, en Ciudad de México y Sao Paulo fueron las primeras sedes de las celebraciones presenciales. BingX convocó a su comunidad local en un evento diseñado para celebrar el aniversario con quienes han acompañado el crecimiento de la plataforma en el mercado latinoamericano.

El 30 de mayo, la agenda se trasladó a Argentina. En Buenos Aires, BingX reunió a un grupo selecto de KOLs —key opinion leaders— del ecosistema cripto local, en un encuentro orientado a fortalecer los lazos con las voces más influyentes de la industria en el país.

Una campaña que conectó comunidades alrededor del mundo

En paralelo a las activaciones en la región, BingX lanzó durante mayo una campaña mensual de alcance global como eje articulador del aniversario. La iniciativa llegó a comunidades en distintas partes del mundo con actividades pensadas para involucrar tanto a usuarios activos como a nuevos públicos, traduciendo el espíritu INFIN∞ en experiencias concretas para traders de distintos perfiles y mercados.

Nuevas voces para una nueva etapa

El aniversario fue también el escenario de dos anuncios de vocería que marcan la dirección de la estrategia de comunicación de BingX hacia adelante.

En México, BingX presentó a Sake como su nuevo spokesperson para el mercado local. Su incorporación refuerza la estrategia de comunicación de la plataforma en el país y acompaña la expansión activa de BingX en la región.

A escala global, BingX anunció a Enzo como su nuevo embajador global. Su designación suma visibilidad y alcance internacional a la plataforma en un momento en que BingX avanza simultáneamente en múltiples mercados.

Con una plataforma consolidada como exchange multiactivo, nuevas voces que amplifican su mensaje y una campaña global que marcó el tono, BingX entra a su noveno año fiel a su propio manifiesto: construida sobre ocho años de excelencia, con la mirada puesta en el infinito.

Sobre BingX

Fundada en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Considerada una de las cinco principales plataformas de intercambio de derivados de criptomonedas a nivel mundial y pionera en el copy trading de criptomonedas, BingX responde a las necesidades cambiantes de los usuarios en todos los niveles de experiencia.

Con un conjunto integral de productos y servicios basados en IA, que incluye futuros, operaciones al contado, copy trading y ofertas de TradFi, BingX ofrece a los usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX lleva siendo partner oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer exchange cripto partner oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

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FUENTE BingX