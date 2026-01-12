BingX lanza un evento de predicción sobre ETH con participación global

CIUDAD DE PANAMÁ, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- BingX anunció el lanzamiento de su primer evento basado en los Prediction Markets, una iniciativa informativa y participativa que introduce a los usuarios en dinámicas de predicción estructuradas, basadas en reglas claras, métricas transparentes y participación proporcional.

El evento, titulado "ETH Annual Ultimate Prediction: ¿Puede ETH volver y mantenerse por encima de los 3.500 USDT?", estará activo del 31 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026 (UTC+8). El resultado final se evaluará el 15 de enero de 2026 a las 23:59 (UTC+8), momento en el cual se determinará el lado ganador.

La mecánica del Prediction Market permite a los usuarios participar eligiendo entre dos escenarios: ETH ≥ 3.500 USDT o ETH < 3.500 USDT, y sumar "prediction entries", que funcionan como votos. Cada entry incrementa la participación del usuario dentro del pool de recompensas, que asciende a 30.000 USDT en ETH, además de BingX Shards.

Cómo funciona la participación

Las prediction entries se obtienen mediante dos vías principales:

Por un lado, tareas escalonadas de spot trading, que reconocen el volumen de trading acumulado durante el período del evento. A medida que el usuario alcanza distintos umbrales, desde 200 USDT hasta 50.000 USDT, obtiene entries adicionales. Estas recompensas son acumulables y aplican a todos los pares spot, excepto stablecoins y pares sin comisión.

Por otro lado, el evento incorpora una dinámica de referidos, mediante la cual los usuarios pueden obtener una prediction entry por cada nuevo usuario invitado que complete KYC y realice su primera operación spot por un monto igual o superior a 50 USDT. Cada participante puede obtener hasta 10 entries por esta vía.

Distribución de recompensas

Los usuarios que hayan participado del lado correcto del resultado final compartirán el pool de 30.000 USDT en ETH, de forma proporcional a la cantidad de prediction entries aportadas al lado ganador. Adicionalmente, recibirán BingX Shards, un sistema interno de puntos que puede utilizarse para futuros canjes dentro del ecosistema BingX, como airdrops, vouchers y recompensas exclusivas.

La distribución de ETH y Shards se realizará dentro de los 7 días hábiles posteriores al cierre del evento, siempre que los usuarios hayan completado el proceso de KYC y cumplan con los criterios establecidos.

Un formato orientado a la comprensión del mercado

Desde BingX señalaron que este primer evento Prediction Market se enmarca dentro de su estrategia de educación financiera y diseño centrado en el usuario, ofreciendo un formato que permite observar el sentimiento del mercado y la participación colectiva sin presentar recomendaciones ni proyecciones de inversión.

La iniciativa refuerza el compromiso de la plataforma con experiencias transparentes, reglas claras y mecanismos de participación que priorizan el aprendizaje y la interacción informada dentro del ecosistema cripto.

Más información y acceso al evento:

https://bingx.com/activity/voteActivity/3779897910

Sobre BingX

Fundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Con una gama integral de productos y servicios impulsados por IA, que incluye spot trading, derivados, y copy trading; BingX satisface las necesidades cambiantes de los usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes a profesionales. Comprometidos con la creación de una plataforma de trading fiable e inteligente, BingX ofrece a sus usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. En 2024, BingX se convirtió en partner como exchange cripto oficial del Chelsea FC, marcando su debut en el mundo del patrocinio deportivo.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2859678/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5713237/BingX_logo_Logo.jpg

FUENTE BingX