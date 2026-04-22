Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,976 millones de tokens y sus tenencias totales en criptomonedas y efectivo ascienden a 12.900 millones de dólares

Recientemente, la empresa anunció su paso a la Bolsa de Valores de Nueva York ("NYSE") de la NYSE American, a partir del 9 de abril de 2026. Las acciones ordinarias de la empresa continuarán cotizando con el símbolo "BMNR".

Hasta el 19 de abril de 2026 a las 4:00 p. m., hora del este, las tenencias de criptomonedas de la empresa constaban de 4.976.485 ETH a 2.301 dólares por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 199 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 107 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo de 1.120 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,12 % del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"Estamos viendo cada vez más señales de que el 'minicriptoinvierno' está llegando a su fin. A medida que disminuyen los riesgos de eventos extremos por la guerra entre EE. UU. e Irán, el ETH ha aumentado un 41 % desde sus mínimos de inicios de febrero. Además, el ETH ha superado al S&P 500 en 2.280 puntos básicos desde el comienzo de la guerra y se mantiene como el único activo de mejor desempeño en el mundo (además de los precios del crudo). Ethereum continúa beneficiándose del doble impulso que supone la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y la creciente necesidad de cadenas de bloques públicas y neutrales por parte de los sistemas de IA agéntica. Desde nuestro punto de vista, significa mucho que el ETH sea la mejor reserva de valor en tiempos de guerra y el principal activo desde el inicio de la guerra", expresó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"Mientras muchos piensan que el criptoinvierno pudiera extenderse hasta el otoño de 2026, nosotros creemos que su final está mucho más cerca. Todos los criptoinviernos desde 2015 han coincidido con una reducción del capital de al menos un 20 %. De hecho, la reducción criptográfica de 2025 coincidió con el descenso del 20 % en el S&P 500. Pero en 2026, la reducción del capital ha sido más moderada en -8 %", añadió el Sr. Lee.

"Bitmine ha mantenido el ritmo creciente de compras de ETH durante las últimas cuatro semanas, ya que nuestro escenario base para ETH se encuentra en las etapas finales del 'minicriptoinvierno'. Durante la semana pasada adquirimos 101.627 ETH, lo cual ha sido el ritmo de compra más alto desde la semana del 15 de diciembre de 2025", afirmó Lee.

Recientemente, Bitmine lanzó MAVAN (the Made in American VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN fue desarrollada originalmente para apoyar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, MAVAN prevé una expansión para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte de ETH de Bitmine ya se transa en la plataforma MAVAN.

Hasta el 20 de abril de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine ascendía a 3.334.637 (7.700 millones de dólares a 2.301 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más en staking de ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté plenamente invertido por MAVAN y sus socios de staking), la recompensa prevista por el staking en ETH es de 330 millones de dólares anuales (con un rendimiento de BMNR del 2,88 % a 7 días)", confirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 221 millones de dólares. Y estos 3,3 millones de ETH representan aproximadamente el 67 % de los 4,98 millones de ETH que posee Bitmine. La CESR (tasa de staking compuesta de Ethereum, administrada por Quatrefoil) es del 2,76 %, mientras que las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,88 % (anualizado)", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine representan la tesorería número uno de Ethereum y la segunda tesorería a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que posee 780.897 BTC valorados en 58.200 millones de dólares. Bitmine se mantiene como la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones con mayor volumen de operaciones en Estados Unidos. Según los datos de Fundstrat, la acción se ha comercializado con un volumen diario promedio de 1.200 millones de dólares (promedio de 5 días, hasta el 17 de abril de 2026), lo que la sitúa en el puesto 80 en EE. UU., detrás de Uber Technologies (puesto 79) y delante de D-Wave Quantum (puesto 81) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. (statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("la SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que las del oro.

Puede leer el mensaje del presidente aquí: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Puede encontrar la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de Tesorería de Ethereum del mundo a través de una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes en el mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

Para obtener más detalles, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas respecto a: (i) avance y logro de los objetivos de la empresa respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa de la "Alquimia del 5 %" y el valor a largo plazo de Ethereum; (ii) la convicción de la empresa respecto al rendimiento de Ethereum en relación con otros activos, incluida su caracterización como un "depósito de valor en tiempos de crisis" y su desempeño durante eventos geopolíticos; (iii) las expectativas de la empresa respecto al estado actual y la trayectoria futura del mercado de criptomonedas, incluidas las declaraciones de que el ETH podría estar en las "etapas finales del 'minicriptoinvierno'"; (iv) el crecimiento y avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios aplicables para esta; (v) el programa de recompra de acciones de la empresa, como las declaraciones sobre acciones que cotizan por debajo del valor intrínseco, la capacidad de la empresa para amortizar acciones ordinarias de forma que se incremente el valor por acción, y la ejecución de recompras mediante operaciones en el mercado abierto; (vi) la estrategia de acumulación de activos digitales y operaciones de staking de la empresa, como MAVAN, su ampliación para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema, y los ingresos y recompensas anuales proyectados por staking; (vii) declaraciones sobre los beneficios de la tokenización de Wall Street en la blockchain y los sistemas de IA agéntica que utilizan blockchains públicas; (viii) expectativas respecto al posible impacto de desarrollos regulatorios, incluida la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC, en los servicios financieros y activos digitales; y (ix) la flexibilidad financiera de la empresa para apoyar sus operaciones de tesorería y la ampliación de la autorización de recompra. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, se deben tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de Bitmine de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan al precio de cotización de las acciones ordinarias de la empresa; los cambios normativos que afectan a los activos digitales, incluida la eventual promulgación y aplicación de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; los acontecimientos geopolíticos y su impacto en los mercados de criptomonedas; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de activos digitales; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que así lo exija la ley.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960083/BITMINE_Weekly_Update__4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960084/IRAN_Crypto_and_US_Energy_and_Tech_Outperformers_since_war.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960085/ETHEREUM_Every_crypto_winter_coincides_with_an_equity_bear_market.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960086/STAKING_BMNR_now_staking_over_3_million_ETH.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960087/data_from_Fundstrat.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2905041/5924635/Bitmine_Logo.jpg

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.