Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 4,976 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen und Barmitteln 12,9 Milliarden US-Dollar betragen

Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es am 9. April 2026 von der NYSE American an die New York Stock Exchange („NYSE") aufsteigen wird. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Symbol „BMNR" gehandelt.

Zum 19. April 2026 um 16:00 Uhr ET setzen sich die Krypto-Bestände des Unternehmens aus 4.976.485 ETH zu einem Preis von 2.301 USD pro ETH (CoinbaseNASDAQ: COIN), 199 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 200 Millionen USD an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 107 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmittel in Höhe von insgesamt 1,12 Milliarden US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,12 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.

„Wir sehen zunehmend Anzeichen dafür, dass der ‚Mini-Krypto-Winter' zu Ende geht. Da die Abwärtsrisiken im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen den USA und dem Iran abnehmen, ist der ETH-Kurs gegenüber seinen Tiefstständen von Anfang Februar um 41 % gestiegen. Und ETH hat den S&P 500 seit Kriegsbeginn um 2.280 Basispunkte übertroffen und bleibt der weltweit leistungsstärkste Einzelwert (neben den Rohölpreisen). Ethereum profitiert weiterhin von den beiden Rückenwindfaktoren, dass die Wall Street auf der Blockchain tokenisiert und dass agentische KI-Systeme zunehmend öffentliche und neutrale Blockchains benötigen. „Unserer Ansicht nach ist es von großer Bedeutung, dass ETH der beste ‚Wärtspeicher in Kriegszeiten' ist und dass ETH seit Kriegsbeginn die führende Anlage darstellt", sagte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine.

„Während viele glauben, dass der Krypto-Winter bis in den Herbst 2026 andauern könnte, bleiben wir bei unserer Ansicht, dass das Ende des Krypto-Winters viel näher rückt. Jeder größere Krypto-Winter seit 2015 fiel mit einem Kursrückgang an den Aktienmärkten von mindestens 20 % zusammen. Tatsächlich verlief der Krypto-Rückgang 2025 synchron mit dem 20-prozentigen Rückgang des S&P 500. 2026 fiel der Kursrückgang an den Aktienmärkten mit -8 % jedoch milder aus", fuhr Lee fort.

„Bitmine hat das erhöhte Tempo der ETH-Käufe in jeder der letzten vier Wochen beibehalten, da sich unser Basisszenario für ETH in der Endphase des ‚Mini-Krypto-Winters' befindet. In der vergangenen Woche haben wir 101.627 ETH erworben, was das höchste Kaufvolumen seit der Woche vom 15. Dezember 2025 darstellt", erklärte Lee.

Bitmine hat kürzlich MAVAN (das Made in American VAlidator Network) eingeführt, die Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt wurde, soll MAVAN nun erweitert werden, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Partner im Ökosystem zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine wird bereits auf der MAVAN-Plattform eingesetzt.

Zum 20. April 2026 beläuft sich das von Bitmine insgesamt gestakte ETH-Volumen auf 3.334.637 (7,7 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.301 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. „Im Vollbetrieb (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf 330 Millionen US-Dollar jährlich (basierend auf einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,88 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Einnahmen belaufen sich derzeit auf 221 Millionen US-Dollar. Und diese 3,3 Millionen ETH entsprechen etwa 67 % der 4,98 Millionen ETH, die Bitmine hält. Der CESR (Composite Ethereum Staking Rate, verwaltet von Quatrefoil) liegt bei 2,76 %, während Bitmines eigene Staking-Aktivitäten eine 7-Tage-Rendite von 2,88 % (annualisiert) erzielten", fuhr Lee fort.

Die Krypto-Holding Bitmine ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries und die Nummer 2 weltweit, hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), das Berichten zufolge 780.897 BTC im Wert von 58,2 Milliarden US-Dollar besitzt Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 1,2 Milliarden US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 17. April 2026) und belegte damit Platz 80 in den USA – hinter Uber Technologies (Platz 79) und vor D-Wave Quantum (Platz 81) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat research).

Der GENIUS Act und das „ProjectCrypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) werden die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso grundlegend verändern wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die zugehörige Erklärung des Chairman von Bitmine finden Sie hier: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Sitz in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primäre Reservewährung und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) Fortschritte und Erreichung der Unternehmensziele im Zusammenhang mit dem Erwerb von ETH, einschließlich der Initiative „Alchemy of 5 %" und des langfristigen Werts von Ethereum; (ii) die Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich der Wertentwicklung von Ethereum im Vergleich zu anderen Vermögenswerten, einschließlich seiner Einstufung als „Wertspeicher in Krisenzeiten" und seiner Wertentwicklung während geopolitischer Ereignisse; (iii) die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des aktuellen Zustands und der zukünftigen Entwicklung des Kryptowährungsmarktes, einschließlich Aussagen, dass sich ETH möglicherweise in der „Endphase des Mini-Krypto-Winters" befindet; (iv) das anhaltende Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen; (v) das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, einschließlich Aussagen zu Aktien, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, zur Fähigkeit des Unternehmens, Stammaktien wertsteigernd einzuziehen, und zur Durchführung von Rückkäufen über Transaktionen am offenen Markt; (vi) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und seine Staking-Aktivitäten, einschließlich MAVAN, dessen Expansion zur Bedienung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner sowie die prognostizierten jährlichen Staking-Erträge und -Prämien; (vii) Aussagen zu den Vorteilen der Wall-Street-Tokenisierung auf der Blockchain und zu agentischen KI-Systemen, die öffentliche Blockchains nutzen; (viii) Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen regulatorischer Entwicklungen, einschließlich des GENIUS Act und des SEC Project Crypto, auf Finanzdienstleistungen und digitale Vermögenswerte; und (ix) die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zur Unterstützung seiner Treasury-Aktivitäten und der erweiterten Rückkaufgenehmigung. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: die Fähigkeit von Bitmine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten; die Fähigkeit von Bitmine, sein laufendes Geschäft, die Treasury-Aktivitäten im Zusammenhang mit Ethereum, das Aktienrückkaufprogramm und geplante zukünftige Geschäftsaktivitäten zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von Bitmine; Marktbedingungen, die den Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung anhängiger Gesetzgebung und SEC-Initiativen; geopolitische Ereignisse und deren Auswirkungen auf Kryptowährungsmärkte; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; sowie den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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