Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,18 millones de tokens y sus tenencias totales en criptomonedas y efectivo ascienden a 13.100 millones de dólares

En fecha reciente, la empresa anunció su paso a la Bolsa de Valores de Nueva York ("NYSE") de la NYSE American, a partir del 9 de abril de 2026. Las acciones ordinarias de la empresa seguirán cotizando con el símbolo "BMNR".

Al 3 de mayo de 2026 a las 4:00 p. m., hora del este, las tenencias de criptomonedas de la empresa constaban de 5.180.131 ETH a 2.336 dólares por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 200 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 83 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo de 700 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,29 % del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"El Senado de Estados Unidos publicó el texto de compromiso de la Ley CLARITY y, aunque prohíbe el rendimiento de las stablecoins sobre las reservas, se pueden ofrecer "recompensas" basadas en la actividad, en un intento por equilibrar la necesidad de proteger a las entidades de depósito existentes (es decir, los bancos tradicionales). Este compromiso nos parece en gran medida aceptable y esperamos que este proyecto de ley se apruebe en 2026", comentó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine. "Los mercados de predicción (polymarket.com) ahora prevén una probabilidad superior al 60 % de que se apruebe en 2026, la más alta en más de un mes".

"La primavera de las criptomonedas ha comenzado y, al igual que en ciclos anteriores, la confianza y la convicción de los inversionistas son moderados y pesimistas, a pesar de que los precios de las criptomonedas se están recuperando. Creemos que la posible aprobación, o incluso el rechazo, de la Ley CLARITY confirma la llegada de la "primavera de las criptomonedas". En cuanto a los próximos factores que impulsarán las ganancias en el mercado de las criptomonedas, Ethereum sigue beneficiándose del doble impulso que supone la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y la creciente necesidad de cadenas de bloques públicas y neutrales por parte de los sistemas de IA agéntica", afirmó Lee.

"Ethereum sigue siendo la cadena de bloques de contratos inteligentes más utilizada y confiable para la tokenización y resulta muy adecuada para el auge inminente del comercio agéntico. Estamos cada vez más convencidos de que el ETH se considerará tanto una reserva de valor como una unidad de intercambio. Podría decirse que este rol del ETH ha quedado demostrado por su rendimiento superior desde que comenzó la guerra de Irán. El ETH ha superado al S&P 500 en 1.380 puntos básicos desde el inicio de la guerra y se mantiene como el único activo de mejor desempeño en el mundo (además de los precios del crudo)", señaló Lee.

"Bitmine ha mantenido el ritmo creciente de compras de ETH durante las últimas cuatro semanas, pues nuestro escenario base para ETH se encuentra en las etapas finales del 'mini invierno de las criptomonedas'. Durante la última semana, hemos adquirido 101.745 ETH, con lo que mantenemos nuestra estrategia de acumulación agresiva", afirmó Lee.

Recientemente, Bitmine lanzó MAVAN (Made in American VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN fue desarrollada originalmente para apoyar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, MAVAN prevé una expansión para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte de ETH de Bitmine ya se transa en la plataforma MAVAN.

Al 3 de mayo de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende a 4.362.757 (10.200 millones de dólares a 2.336 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más en staking de ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté plenamente invertido por MAVAN y sus socios de staking), la recompensa prevista por el staking en ETH es de 352 millones de dólares anuales (con un rendimiento de BMNR del 2,91 % a 7 días)", confirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 297 millones de dólares. Y estos 4,4 millones de ETH representan aproximadamente el 84 % de los 5,18 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,91 % (anualizado)", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine representan la tesorería número uno de Ethereum y la segunda tesorería a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que posee 818.334 BTC valorados en 64.200 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la tesorería más grande de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones con mayor volumen de operaciones en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción se ha negociado con un volumen diario promedio de 625 millones de dólares (promedio de 5 días, al 1 de mayo de 2026), ubicándose en el puesto 173 en EE. UU., detrás de Cheniere Energy (puesto 172) y por delante de DoorDash (puesto 174) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. (statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que las del oro.

Para leer el mensaje del presidente, visite:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Para revisar la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa, visite: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de Tesorería de Ethereum del mundo a través de una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

Para conocer más detalles, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas respecto a: (i) avance y logro de los objetivos de la empresa respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa de la "Alquimia del 5 %" y el valor a largo plazo de Ethereum; (ii) la convicción de la empresa respecto al rendimiento de Ethereum en relación con otros activos, incluida su caracterización como un "depósito de valor en tiempos de crisis" y su desempeño durante eventos geopolíticos; (iii) las expectativas de la empresa respecto al estado actual y la trayectoria futura del mercado de criptomonedas, incluidas las declaraciones de que el ETH podría estar en las "etapas finales del 'mini invierno de las criptomonedas'"; (iv) el crecimiento y avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios aplicables para esta; (v) el programa de recompra de acciones de la empresa, como las declaraciones sobre acciones que cotizan por debajo del valor intrínseco, la capacidad de la empresa para amortizar acciones ordinarias de forma que se incremente el valor por acción, y la ejecución de recompras mediante operaciones en el mercado abierto; (vi) la estrategia de acumulación de activos digitales y operaciones de staking de la empresa, como MAVAN, su ampliación para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema, y los ingresos y recompensas anuales proyectados por staking; (vii) declaraciones sobre los beneficios de la tokenización de Wall Street en la blockchain y los sistemas de IA agéntica que utilizan blockchains públicas; (viii) expectativas respecto al posible impacto de desarrollos regulatorios, incluida la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC, en los servicios financieros y activos digitales; y (ix) la flexibilidad financiera de la empresa para apoyar sus operaciones de tesorería y la ampliación de la autorización de recompra. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, se deben tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de Bitmine de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan al precio de cotización de las acciones ordinarias de la empresa; los cambios normativos que afectan a los activos digitales, incluida la eventual promulgación y aplicación de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; los acontecimientos geopolíticos y su impacto en los mercados de criptomonedas; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de activos digitales; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo en la medida en que lo exija la ley.

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FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.