BLADEX ANUNCIA AUMENTO EN EL DIVIDENDO EN EFECTIVO TRIMESTRAL TRAS RESULTADOS RÉCORD EN 2025

CIUDAD DE PANAMÁ, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex anunció en el día de hoy que su Junta Directiva aprobó un aumento en el dividendo en efectivo trimestral a $0.6875 por acción común, desde $0.625 por acción común en el trimestre anterior.

El incremento refleja el desempeño financiero récord del Banco en 2025 y reafirma su compromiso de ofrecer retornos atractivos y sostenibles a sus accionistas, manteniendo al mismo tiempo la solidez y flexibilidad financiera. El nuevo dividendo trimestral representa 46% de la utilidad neta del cuarto trimestre de 2025, en línea con el enfoque disciplinado y equilibrado de asignación de capital de Bladex.

El dividendo en efectivo será pagado el 12 de marzo de 2026 a los accionistas comunes registrados del Banco al 25 de febrero de 2026.

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco con sede en Panamá tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, además de su Licencia de Representación en Perú, para promover el desarrollo regional y la expansión de su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen a bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

