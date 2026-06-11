Bladex apoya el desarrollo energético de República Dominicana con una facilidad de US$116 millones para Manzanillo Gas & Power

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Bladex

11 jun, 2026, 12:10 GMT

CIUDAD DE PANAMÁ, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX) lideró el cierre de una facilidad Standby Letter of Credit (SBLC) por US$116 millones para el proyecto Manzanillo Gas & Power, en el cual también participa como financiador.

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La operación contó con cuatro sponsors – FICDIE I, Itabo, Enerla y Grupo Popular e involucró tres jurisdicciones: República Dominicana, Panamá y Nueva York. FICDIE I, accionista mayoritario de Manzanillo Gas & Power, es un fondo de inversión enfocado en el desarrollo de infraestructura energética en República Dominicana. El fondo es administrado por AFI Universal y gestionado técnicamente por Trelia Energy Advisors en su calidad de Gestor Especialista de Industria.

Manzanillo Gas & Power es uno de los proyectos energéticos más relevantes actualmente en construcción en República Dominicana y el Caribe. Integra dos unidades flotantes (FSRU y FSU) para el almacenamiento y regasificación del gas natural licuado (GNL) a ser utilizado por dos plantas de generación eléctrica de ciclo combinado con una capacidad total instalada de 840 MW.

Con una inversión total estimada en más de US$1,700 millones, Manzanillo Gas & Power fortalecerá la seguridad energética y la competitividad del sistema eléctrico dominicano, incrementando en más de un 15% la capacidad instalada del país en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda eléctrica. El proyecto tiene prevista su culminación en 2028. 

"Esta facilidad reafirma el compromiso de Bladex con proyectos que impulsan el desarrollo, la competitividad y la infraestructura estratégica de la región. La operación demuestra además nuestra capacidad para estructurar soluciones financieras ágiles y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes.", señalo Warren Bonilla, VPS de Relaciones con Clientes para el Caribe y Centroamérica de Bladex.

La operación fue estructurada y ejecutada en pocas semanas, reflejando la capacidad de respuesta y experiencia de Bladex en el desarrollo de soluciones financieras para iniciativas estratégicas de infraestructura y energía en América Latina y el Caribe.

"Este proyecto transformará la matriz energética de República Dominicana, aportando generación eficiente, precios competitivos y mayor resiliencia para el desarrollo del país. Agradecemos a Bladex por su confianza y respaldo, que ha sido clave para el desarrollo de este proyecto." destacó Mónika Infante, gerente general de Manzanillo Gas & Power.

Con esta operación, Bladex reafirma su capacidad para acompañar iniciativas que contribuyen al desarrollo, la competitividad y el crecimiento económico de América Latina y el Caribe.

Contacto con los medios:
Warren Bonilla, Jefe de Centroamérica y el Caribe
E-mail address: [email protected]
Tel: +507 210-8625

FUENTE Bladex

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