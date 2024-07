Bladex avanza en su expansión en el mercado mexicano

Con más de 24 años de operaciones en México, el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior – Bladex - avanza en su estrategia para profundizar su presencia en el país. La ampliación de sus nuevas oficinas, el fortalecimiento de su equipo comercial y cerca de 5 mil millones de dólares en desembolsos por año posicionan a Bladex como un actor clave para el crecimiento de las empresas mexicanas. Desde 1992 está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York y tiene más de 12 años como uno de los más activos emisores en la Bolsa Mexicana de Valores

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de Julio de 2024 /PRNewswire/ -- Con el objetivo de afianzar su presencia en el mercado mexicano el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior – Bladex - llevó a cabo una serie de actividades para enviar un mensaje claro de su compromiso con el país.

Bladex es un banco multinacional que inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la región. Está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen a bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares, a través de su cotización en bolsa.

México representa para Bladex cerca del 15% de la exposición del banco y es el único país en el cual mantiene préstamos en moneda local, con un crecimiento notable en nuevos negocios, sindicados y desembolsos que actualmente superan los 5 mil millones de dólares por año.

Miguel Heras, Presidente de la Junta Directiva de Bladex reafirma el compromiso del Banco con México. "Bladex en su plan de negocios a 5 años escogió a México como pilar de su crecimiento en la Región, reforzando sus equipos comerciales y alianzas estratégicas con socios. Contamos con tres directores mexicanos en nuestra Junta Directiva, y hemos establecido una alianza estratégica con la banca de desarrollo en el país.

Bladex cuenta con un enfoque estratégico claro para crecer en los próximos años con cada uno de nuestros clientes, con el respaldo de nuestros accionistas y el entusiasmo de los inversionistas que ven en nosotros una institución sólida con un gran futuro."

En este sentido, Bladex prevé crecer de forma sostenida en los próximos años en México, con base en una trayectoria de más de 24 años en el país, más de 12 años como emisor en la Bolsa Mexicana de Valores y una amplia cartera de clientes de diversos sectores productivos tales como oil&gas, aerolíneas, manufactura, servicios financieros y automotriz entre otros.

La reunión de la Junta Directiva de Bladex que se llevó a cabo el pasado 15 de Julio en Ciudad de México tuvo como hecho relevante la inauguración de sus nuevas oficinas, evento que reunió a importantes personalidades del sector empresarial y financiero mexicano, en un claro respaldo a la entidad y a su plan de crecimiento para los próximos años en el país.

Jorge Salas, CEO de Bladex destacó que "Los resultados de este compromiso compartido con el mercado mexicano se evidencian en la cartera de crédito diversificada, que en los últimos 18 meses ha crecido un 45%, incorporando nuevos clientes en los sectores de construcción, energía, financiero, autopartes y financiamiento de proyectos, logrando un récord histórico de ingresos en Bladex México".

Bladex ha realizado importantes transacciones en el país y entre las más recientes destacan: Liderar el Acquisition Finance de Interceramic por US$ 665 millones, la bursatilización privada de Engen por US$ 150 millones, apoyar a PEMEX con el refinanciamiento de su deuda de US$ 8,300 millones, liderar el Acquisition Finance de Trimex por US$ 300 millones y participar en el primer Project Finance en México con Energía Mayakán de ENGIE, entre otros. Asimismo, Bladex México ha sido de los 10 emisores más activos en el mercado de deuda mexicana en los últimos años.

Jorge Güémez Country Manager de Bladex México, comentó que "Bladex mantiene el firme compromiso de respaldar a las empresas e industrias mexicanas a financiar su crecimiento, diversificación y su expansión regional, a través de nuestra amplia experiencia y conocimiento de la región con nombres tales como Lamosa, Trimex, Pemex, Cemex, etc. También apoyar la entrada y expansión de clientes latinoamericanos en México que incluye empresas como Carvajal, Bia Foods y Nubank; entre otras. El reciente acuerdo con El Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext) será sin duda un catalizador para lograr este objetivo.

Además, somos un participante activo en el mayor market place para descuento de facturas de proveedores en México, hemos fortalecido nuestro equipo comercial, desarrollado socios estratégicos y colaborado activamente con diversas plataformas Fintech para ampliar y diversificar nuestro abanico de productos, llegando a más clientes e industrias. México ha confiado en Bladex y Bladex confía en México".

El próximo 24 de Julio, Bladex tiene su tradicional llamada de Mercado en la cual expondrán los resultados del segundo trimestre del año. "Hemos tenido un gran respaldo de los inversionistas y analistas que han empezado a monitorear nuestro desempeño y que siguen recomendando comprar nuestra acción" concluyó Jorge Salas.

Contacto:

Jorge Guemez – Country Manager de Bladex México

[email protected]

Tel: + 52 (55) 5280-0822

Video - https://www.youtube.com/watch?v=3TpW--btsXw

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2466424/Logo.jpg

FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)