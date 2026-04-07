Bladex firma acuerdo estratégico con IFC para ampliar el alcance de su plataforma de financiamiento al comercio exterior

La alianza complementa la sólida plataforma del Banco y potencia su capacidad para canalizar recursos hacia operaciones de comercio exterior en la región

CIUDAD DE PANAMÁ, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX) anunció hoy la firma de un acuerdo estratégico con la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial.

Speed Speed De izquierda a derecha: Manuel Blanco – Head of Trade Finance de IFC; Olga Calabozo – Gerente Regional de Instituciones Financieras de IFC; Jorge Salas – Presidente Ejecutivo de Bladex; Ivana Fernandes Duarte – Gerente Regional para Centroamérica de IFC; y Eduardo Vivone – Vicepresidente Ejecutivo de Tesorería y Mercado de Capitales de Bladex.

Esta alianza incorpora a Bladex al Programa Global para el Financiamiento del Comercio (GTFP) de IFC y le permitirá continuar ampliando y fortaleciendo su capacidad para estructurar soluciones eficientes de apoyo al comercio exterior. A través de este acuerdo, el Banco continuará acompañando a instituciones financieras y corporaciones de América Latina y el Caribe en sus operaciones regionales e internacionales.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Bladex de seguir impulsando el comercio exterior como motor de integración y crecimiento económico en la región, bajo rigurosos estándares prudenciales y con un enfoque en sostenibilidad y disciplina financiera.

"IFC es un socio natural para Bladex por su enfoque en el desarrollo, sus estándares internacionales y su compromiso con una banca responsable. Esta alianza se construye sobre valores compartidos y una visión común de cómo apoyar el comercio exterior de manera sostenible en la región. Refleja la confianza mutua entre dos instituciones con trayectorias complementarias y objetivos alineados", señaló Jorge Salas, CEO de Bladex.

Por su parte, Ivana Fernandes Duarte, gerente regional para Centroamérica de IFC, comentó: "Nos complace fortalecer nuestra relación con Bladex a través de un acuerdo que contribuirá a ampliar el alcance y el impacto del financiamiento al comercio exterior en América Latina y el Caribe. Esta alianza refleja nuestro compromiso de trabajar con instituciones financieras sólidas para dinamizar el crecimiento económico y generar nuevas oportunidades de empleo en la región".

La alianza amplía el acceso de Bladex a una red global de contrapartes y potencia su capacidad para movilizar recursos hacia operaciones de comercio exterior, contribuyendo a mejorar la disponibilidad y competitividad del crédito en América Latina y el Caribe.

Acerca de Bladex

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, que inició sus operaciones en 1979 para promover el comercio exterior y la integración regional. El Banco, con sede en Panamá, cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, así como una licencia de representación en Perú, para brindar servicios y apoyo regional a su base de clientes, que incluye entidades financieras y corporaciones.

Bladex cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992. Sus accionistas incluyen bancos centrales, bancos estatales y entidades representativas de 23 países de América Latina y el Caribe, así como bancos comerciales e inversionistas institucionales y privados a través de la oferta pública de sus acciones. Para obtener más información, visite www.bladex.com

Acerca de IFC

La Corporación Financiera Internacional (IFC), organización que forma parte del Grupo Banco Mundial, es la principal institución internacional de desarrollo dedicada al sector privado de los mercados emergentes. Trabaja en más de 100 países y utiliza su capital, sus conocimientos especializados y su influencia para crear mercados y oportunidades en los países en desarrollo. En el ejercicio de 2025, IFC comprometió una cifra récord de USD 71 700 millones para empresas privadas e instituciones financieras en los países en desarrollo, movilizando soluciones y capital del sector privado con el fin de crear un mundo sin pobreza en un planeta habitable. Para obtener más información, visite www.ifc.org.

Para más información, visite: http://www.bladex.com o contacte a:

Peter Stanziola

Vicepresidente Senior - Fondeo y Gestión de Activos y Pasivos

Tel: +507 210-8500

@bladexlatam

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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)