Bladex lidera una nueva serie de DPR de US$100 millones para Banco Bolivariano

CIUDAD DE PANAMÁ, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX) anunció el cierre de una nueva serie de Diversified Payment Rights (DPR) de Banco Bolivariano mediante una facilidad sindicada por hasta US$100 millones. La operación constituye la primera transacción de este tipo originada, estructurada y distribuida por Bladex en Ecuador.

La facilidad, con un plazo de cinco años, respaldará los planes de crecimiento de Banco Bolivariano, contribuyendo a la expansión de su cartera de negocios y al fortalecimiento de su estructura de fondeo de largo plazo. Esta transacción refleja, además, la confianza del mercado financiero internacional en la solidez, trayectoria y desempeño del banco.

Bladex actuó como Sole Lead Arranger y Bookrunner, liderando la estructuración de la serie y su colocación entre un grupo selecto de instituciones financieras internacionales. La transacción contó con la participación de seis entidades y permitió incorporar cuatro nuevos financiadores a la base de inversionistas de Banco Bolivariano, ampliando su acceso a fuentes internacionales de capital. Adicionalmente, la operación fue ejecutada en tiempo récord, completándose en menos de dos meses desde su lanzamiento.

Banco Bolivariano es uno de los principales bancos privados de Ecuador y un referente en banca corporativa, comercio exterior, administración de efectivo y pagos internacionales. La entidad combina una sólida franquicia comercial, una base de fondeo diversificada y una creciente plataforma de banca digital, respaldadas por un consistente desempeño financiero y una trayectoria de confianza en el mercado ecuatoriano.

"Esta transacción marca un hito para Bladex al ser la primera facilidad sindicada que estructuramos bajo un programa de DPRs. Refleja nuestra capacidad para desarrollar soluciones financieras complejas que amplían el acceso de nuestros clientes a financiamiento internacional de largo plazo en condiciones competitivas. Asimismo, demuestra el rol de Bladex como puente entre América Latina y los mercados financieros internacionales, movilizando una red diversificada de instituciones para apoyar los planes de crecimiento de nuestros clientes" señaló Samuel Canineu, Chief Commercial Officer de Bladex.

Por su parte, José Medina, Vicepresidente de Finanzas del Banco Bolivariano destacó que "esta operación representa un paso importante en nuestra estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento y fortalecimiento de nuestra estructura de fondeo de largo plazo. La exitosa colocación de esta nueva serie dentro de nuestro programa DPR, junto con el interés demostrado por las instituciones participantes, refleja la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de Banco Bolivariano y en nuestro modelo de negocio. Agradecemos a Bladex por su liderazgo y capacidad de estructuración para hacer posible esta transacción."

Sobre Bladex

Originalmente establecido por los bancos centrales de la región, inició operaciones en 1979 y hoy brinda soluciones financieras a instituciones financieras y corporaciones en toda la región. Con sede en Panamá, cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia y México, una agencia en Nueva York y una licencia de representación en Perú. Bladex cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992, y entre sus accionistas se encuentran bancos centrales, bancos estatales y entidades representativas de 23 países de América Latina y el Caribe, así como bancos comerciales e inversionistas institucionales y privados. Para más información, visite www.bladex.com.

Sobre Banco Bolivariano

Banco Bolivariano es una de las instituciones financieras más relevantes del Ecuador, reconocida por su excelencia financiera y la calidad de servicio de su personal, cuya rapidez de respuesta permite crear nuevos productos a la medida de las necesidades de cada segmento de clientes. Su propósito es impulsar con responsabilidad y pasión el progreso sostenible del país.

Felipe Suarez

SVP Head of Loan Structuring & Sindications,

Tel: +(507) 210-8500

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@bladexlatam

FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)