Bladex participa en el mayor financiamiento de energías renovables del Caribe por US$425 millones en República Dominicana

CIUDAD DE PANAMÁ, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX) anunció su participación como principal aportante en un financiamiento por US$425 millones otorgado a AES Dominicana Renewable Energy, S.A. (ADRE), destinado al refinanciamiento y fortalecimiento de un portafolio de seis plantas de energía renovable en la República Dominicana: cinco solares y una eólica. ADRE es la división de energía renovable resultante de la alianza entre AES Dominicana y TotalEnergies Renewables S.A.S.

El financiamiento contó con la participación de seis bancos líderes de Panamá y de la República Dominicana, siendo Bladex la institución con la mayor contribución individual, lo que consolidó su rol en el desarrollo de infraestructura sostenible en la región.

Las seis plantas ya se encuentran 100% operativas y generando energía limpia, fortaleciendo la resiliencia y capacidad del sistema eléctrico dominicano para atender la creciente demanda energética del país.

Adicionalmente, una parte de los fondos será destinada a complementar cuatro de estas plantas con sistemas de almacenamiento en baterías, lo que permitirá una mayor estabilidad, eficiencia y confiabilidad en la red eléctrica. Este financiamiento constituye el mayor préstamo para energías renovables otorgado en el Caribe.

"La operación marca un hito para la región y reafirma el compromiso de Bladex con la sostenibilidad, la transición energética y el fortalecimiento de infraestructuras críticas. Proyectos como este impulsan la creación de valor económico, ambiental y social de largo plazo para nuestros países", señaló Samuel Canineu, Vicepresidente Ejecutivo de Negocios de Bladex.

Por su parte, Edwin De los Santos, CEO de ADRE y presidente de AES en la República Dominicana, destacó que "este acuerdo consolida el liderazgo de AES Dominicana en energías renovables. En AES estamos comprometidos con el desarrollo de una transición energética siempre velando por la construcción de sistemas eléctricos confiables, seguros y flexibles

La confianza de Bladex y de la banca regional es una muestra clara de la solidez de nuestro portafolio y del impacto positivo que estas plantas ya están generando para el país".

Bladex ya había participado en el financiamiento de la construcción original de estas plantas renovables, acompañando a AES Dominicana desde las etapas iniciales del desarrollo de este portafolio estratégico. En 2023, el banco actuó como estructurador y financiador en dos transacciones por un monto total de US$160 millones, destinadas a refinanciar y fortalecer proyectos solares y eólicos del grupo. Estas incluyeron un equity loan por US$40 millones a AES España, así como un financiamiento adicional de US$120 millones, dividido en partes iguales entre Bladex y Banco Popular. Estas operaciones sentaron las bases para el crecimiento y la consolidación de la plataforma de generación limpia de AES Dominicana.

Con esta nueva transacción, Bladex reafirma su papel como socio financiero estratégico de proyectos que contribuyen a la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico de la región.

Acerca de Bladex

Bladex es un banco multinacional fundado en 1979 por los bancos centrales de América Latina y el Caribe para promover el financiamiento del comercio y la integración económica en la región. Con sede en Panamá y oficinas representativas en Argentina, Brasil, Colombia, México y una agencia de representación en Estados Unidos, el banco ofrece soluciones financieras a instituciones y corporaciones en toda la región. Bladex cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992 y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de diez años. Su base accionaria incluye bancos centrales, entidades gubernamentales y bancos de veintitrés países latinoamericanos, así como inversionistas institucionales y privados. Para más información, visita www.bladex.com

