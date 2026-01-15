Bladex realizará su Investor Day de manera virtual el 24 de marzo de 2026

CIUDAD DE PANAMÁ, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX, o "el Banco"), banco multinacional con sede en Panamá, originalmente establecido por los bancos centrales de 23 países de América Latina y el Caribe para promover el comercio exterior y la integración económica en la región, anunció que realizará su Investor Day de manera virtual el martes 24 de marzo de 2026, de 10:00 a.m. a 12:30 p.m. (hora del Este).

Durante el evento, el equipo directivo de Bladex hará un balance de la ejecución exitosa de su Plan Estratégico 2022–2026, el cual fue completado antes de lo previsto, y presentará la siguiente etapa de la evolución del Banco con miras al año 2030. El equipo ejecutivo compartirá cómo Bladex está ampliando su rol, pasando de ser un prestamista especializado en comercio exterior a una plataforma transaccional de banca de comercio para América Latina, impulsando productos basados en comisiones, capturando flujos comerciales en la región y delineando su visión de largo plazo, sus capacidades habilitadas por tecnología y un camino disciplinado hacia la creación de valor sostenible.

El Investor Day 2026 de Bladex está abierto a la comunidad de inversionistas. Para registrarse, visite bladexday.com. Los participantes registrados recibirán una confirmación y detalles adicionales del evento. La grabación del webcast y la presentación estarán disponibles después del evento.

Para mayor información, por favor contacte con el equipo de Relaciones con Inversionistas de Bladex a través de [email protected] o a InspIR Group en [email protected], teléfono +1-646-940-8843.

Acerca de Bladex

Bladex es un banco multinacional fundado en 1979 por los bancos centrales de América Latina y el Caribe para promover el financiamiento del comercio y la integración económica en la región. Con sede en Panamá y oficinas representativas en Argentina, Brasil, Colombia, México y una agencia de representación en Estados Unidos, el banco ofrece soluciones financieras a instituciones y corporaciones en toda la región. Bladex cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992 y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de diez años. Su base accionaria incluye bancos centrales, entidades gubernamentales y bancos de veintitrés países latinoamericanos, así como inversionistas institucionales y privados. Para más información sobre Bladex, visite www.bladex.com o contacte al equipo de Relaciones con Inversionistas en [email protected].

Carlos Daniel Raad

Vicepresidente Ejecutivo – Relaciones con Inversionistas y ESG

Tel: +507 366-4925

E-mail: [email protected] / [email protected]

