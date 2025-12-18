Bladex y Banco Sabadell México estructuran financiamiento por MXN 1,100 millones para impulsar el crecimiento de Consubanco y beneficiar a miles de mexicanos

Bladex y Banco Sabadell México lideraron y estructuraron un crédito Club Deal por MXN 1,100 millones para Consubanco, con el objetivo de fortalecer su capacidad de otorgar créditos vía nómina a trabajadores, pensionados y jubilados en México. La operación permitirá ampliar el acceso a financiamientos responsables y fortalecer la estabilidad financiera de miles de familias mexicanas. Las tres instituciones destacaron el impacto social del crédito y el valor de las alianzas regionales para impulsar inclusión financiera y desarrollo económico en el país

CIUDAD DE PANAMÁ, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex; NYSE: BLX) actuó como líder y estructurador de una operación de crédito estructurado otorgado de forma conjunta con Banco Sabadell México por un monto total de 1,100 millones de Pesos Mexicanos a plazo de hasta 7 años a favor de Consubanco Institución de Banca Múltiple, S.A. entidad financiera mexicana regulada, especializada principalmente en otorgar créditos sobre nómina. La operación se estructuró bajo un esquema de bursatilización privada, diseñado para optimizar el fondeo de Consubanco y fortalecer su capacidad operativa. Bladex aportó una composición final de MXN 600 millones, mientras que Banco Sabadell México contribuyó con MXN 500 millones.

Para Carlos Budar, Director General Adjunto de Administración y Finanzas de Consubanco, "esta operación, refleja la confianza de nuestros acreedores en nuestra institución, así como la capacidad de ampliar nuestro alcance comercial y generar nuevos préstamos para atender a un número creciente de clientes en todo México, especialmente pensionados y jubilados. Agradecemos la confianza de Bladex y Banco Sabadell México para acompañarnos en esta operación, que refuerza nuestra solidez operativa y nos permitirá seguir brindando soluciones financieras accesibles y responsables".

"Este crédito estructurado refleja nuestra capacidad para diseñar soluciones flexibles, eficientes y de alto impacto para el sistema financiero de la región. Nos enorgullece liderar esta transacción junto a Banco Sabadell y acompañar a Consubanco para seguir impulsando los sueños y la estabilidad financiera de millones de clientes asalariados en México", destacó Jorge Salas, CEO de Bladex

"Para Banco Sabadell es un orgullo participar en esta operación junto a Bladex y Consubanco. La colaboración entre nuestras instituciones demuestra la importancia de las alianzas regionales para canalizar recursos hacia sectores con alto impacto social", concluyó Albert Figueras, CEO de Banco Sabadell México.

El financiamiento se desembolsará en al menos dos disposiciones, de las cuales la primera se ejecutó el 1 de diciembre de 2025.

Acerca de Bladex

Bladex es un banco multinacional fundado en 1979 por los bancos centrales de América Latina y el Caribe para promover el financiamiento del comercio y la integración económica en la región. Con sede en Panamá y oficinas representativas en Argentina, Brasil, Colombia, México y una agencia de representación en Estados Unidos, el banco ofrece soluciones financieras a instituciones y corporaciones en toda la región. Bladex cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992 y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de diez años. Su base accionaria incluye bancos centrales, entidades gubernamentales y bancos de veintitrés países latinoamericanos, así como inversionistas institucionales y privados. Para más información, visita www.bladex.com

Sobre Banco Sabadell

Banco Sabadell suma más de 30 años de presencia en México y desde hace más de 9 años, opera en las principales ciudades del país. Al 30 de septiembre de 2025, su cartera de crédito total asciende a 101,304 MDP, mientras que los recursos de clientes alcanzan los 70,783 MDP.

En México, Banco Sabadell llegó con el objetivo de facilitar a las empresas la toma de las mejores decisiones financieras con un servicio personalizado y soluciones inteligentes para impulsar el desarrollo económico del país. Para más información, visita www.bancosabadell.mx

