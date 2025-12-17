Bladex refuerza su compromiso con Colombia al co-liderar financiamiento por USD 530 millones para Ecopetrol

CIUDAD DE PANAMÁ, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX) anunció hoy el cierre exitoso de un préstamo Club Deal por un monto total de USD530 millones, en el cual co-lideró la transacción y actuó como banco agente, a favor de Ecopetrol S.A., la empresa más grande de Colombia y una de las principales compañías energéticas de América Latina.

La operación, con un plazo de cinco años, está destinada a financiar el plan de inversiones de Ecopetrol, fortaleciendo su capacidad de ejecución y su estrategia de crecimiento sostenible. Ecopetrol es una empresa pública, con participación mayoritaria del Estado, listada en la Bolsa de Valores de Colombia y en la Bolsa de Nueva York (NYSE).

"Esta transacción reafirma el compromiso de Bladex con Colombia, país donde el banco cuenta con oficina local y una presencia histórica acompañando a las empresas estratégicas que impulsan el desarrollo económico nacional y regional", señaló Jorge Pareja, Country Manager de Bladex en Colombia.

La operación se suma a otras transacciones relevantes lideradas por Bladex en favor de Ecopetrol. En 2023, el banco encabezó un financiamiento por USD1.000 millones, demostrando que esta nueva sindicación no es un hecho aislado, sino parte de una relación financiera de largo plazo basada en confianza, solidez y visión regional.

Con este nuevo crédito, Bladex continúa consolidando su rol como banco de referencia para el financiamiento de grandes corporaciones en América Latina, apoyando sectores clave para el desarrollo de la región.

Acerca de Bladex

Bladex es un banco multinacional fundado en 1979 por los bancos centrales de América Latina y el Caribe para promover el financiamiento del comercio y la integración económica en la región. Con sede en Panamá y oficinas representativas en Argentina, Brasil, Colombia, México y una agencia de representación en Estados Unidos, el banco ofrece soluciones financieras a instituciones y corporaciones en toda la región. Bladex cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992 y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de diez años. Su base accionaria incluye bancos centrales, entidades gubernamentales y bancos de veintitrés países latinoamericanos, así como inversionistas institucionales y privados.

