BLADEX REGISTRA REPORTE ANUAL FORMULARIO 20-F

PANAMÁ, República de Panamá, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Banco"), anuncia el registro del Formulario 20-F para el período fiscal terminado el 31 de diciembre de 2025 ("Reporte Anual 2025") ante la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos de América (el "SEC", por sus siglas en inglés).

El Reporte Anual 2025 y los estados financieros auditados pueden obtenerse a través de la página web del SEC www.sec.gov o visitando nuestra página web www.bladex.com. El Banco proporcionará una copia de los estados financieros auditados del Banco o del reporte anual Formulario 20-F previa solicitud por escrito y sin costo.

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco con sede en Panamá tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, además de su Licencia de Representación en Perú, para promover el desarrollo regional y la expansión de su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen a bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

Para más información acerca de Bladex, favor acceder a su página web www.bladex.com, o contactar a:

Carlos Daniel Raad - VPE, Relaciones con Inversionistas

Dirección electrónica: [email protected] / [email protected]. Tel.: (+507) 366-4925 ext. 7925

Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este,

Panamá, República de Panamá

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FUENTE Bladex