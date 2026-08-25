BLUETTI amplía su gama de soluciones de almacenamiento de energía con soluciones para el sector comercial e industrial y para autocaravanas en Intersolar South America 2026

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BLUETTI

25 ago, 2026, 17:27 GMT

SÃO PAULO, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, líder mundial en soluciones de almacenamiento de energía limpia, presenta su gama de productos en Intersolar South America 2026, que abarca aplicaciones comerciales e industriales (C&I), para autocaravanas y portátiles. Esta presentación refleja la expansión de BLUETTI más allá de los sistemas de energía portátiles, ofreciendo soluciones energéticas más flexibles a un abanico más amplio de usuarios y situaciones en todo Brasil.

Optimizar el uso de la energía y reforzar la resiliencia operativa

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Para los usuarios del sector comercial e industrial, el ES125X es un sistema de almacenamiento de energía de 125 kW / 241 kWh diseñado para que el almacenamiento de energía forme parte de las operaciones diarias de la empresa, y no solo sirva como respaldo de emergencia. Gracias a la reducción de picos de consumo y a la optimización del consumo según la franja horaria, permite reducir los costes de electricidad y, al mismo tiempo, garantizar el suministro a las cargas críticas durante los cortes de suministro.

Su diseño integrado y refrigerado por aire simplifica la puesta en marcha y reduce la complejidad de la instalación y el mantenimiento. Al combinar en un único sistema la optimización diaria de los costes energéticos y la capacidad de respaldo, el ES125X ofrece a las empresas una mayor flexibilidad energética y resiliencia operativa.

Energía más inteligente para la vida en la carretera y fuera de la red eléctrica

El sistema solar para autocaravanas de 48 V de BLUETTI tiene como elemento central el «RV5 Power Hub», que integra el inversor, el cargador solar, el cargador de alternador, el convertidor de corriente continua y la protección del sistema en una única plataforma. Este diseño «todo en uno» simplifica la instalación y reduce la complejidad de los sistemas eléctricos tradicionales de las autocaravanas. El sistema admite alimentación eléctrica procedente de la red eléctrica terrestre, de energía solar, del alternador del vehículo o de un generador, al tiempo que proporciona una potencia de salida continua de 5 kW y una potencia de pico de 10 kW para los aparatos de a bordo que requieren mayor consumo.

Energía portátil para la movilidad diaria y como fuente de reserva

La serie Premium de BLUETTI cubre las necesidades de energía portátil en situaciones cotidianas, acampadas y como sistema de respaldo doméstico. El ligero Premium 30 V2 está diseñado para llevarlo cómodamente en el día a día; el Premium 100 V2 incorpora carga rápida, entrada solar y compatibilidad con SAI para acampadas y como sistema de respaldo doméstico ligero; mientras que el Premium 200 V2 está concebido para un uso doméstico con mayor demanda, en autocaravanas y para un uso prolongado fuera de la red, con un funcionamiento silencioso.

Visita BLUETTI en Intersolar South America 2026

Fecha:  Del 25 al 27 de agosto de 2026

Stand: B3.69, Expo Center Norte, São Paulo

Acerca de BLUETTI

Fundada en 2013, BLUETTI ha sido una empresa pionera en tecnología de energía limpia, ofreciendo soluciones energéticas a medida para los sectores de consumo, doméstico, comercial e industrial. Gracias a su departamento interno de I+D y fabricación, y a una cartera de patentes en constante crecimiento, BLUETTI eleva continuamente el listón en materia de rendimiento, seguridad y sostenibilidad en el sector, lo que permite a más de 3,5 millones de usuarios de más de 120 países disfrutar de sus productos.

FUENTE BLUETTI

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