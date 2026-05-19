BLUETTI en WUF13: Asociación con ONU-Hábitat para impulsar la urbanización sostenible a nivel mundial

BAKÚ, Azerbaiyán, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Como socio oficial de ONU-Hábitat, BLUETTI, líder mundial en energía limpia, fue invitada al 13.º Foro Urbano Mundial (WUF13) en Bakú. Eric Fang, gerente general de Paygo y Almacenamiento de Energía, pronunció un discurso en la Asamblea de Negocios de Alto Nivel, en el que describió cómo la tecnología de energía limpia aborda la crisis mundial de la vivienda y empodera la resiliencia de la comunidad.

BLUETTI en WUF13: alianza con ONU-Hábitat para impulsar la urbanización sostenible a nivel mundial (PRNewsfoto/BLUETTI)

Centrado en el tema "Vivir en el mundo: ciudades y comunidades seguras y resilientes", WUF13 destaca los desafíos que afrontan 3.000 millones de personas con viviendas inadecuadas. BLUETTI afirma que la "equidad en la vivienda" es inseparable de la "equidad energética", una creencia que impulsa la misión de la empresa de llevar energía limpia a todos los hogares.

"El acceso a energía limpia y confiable no es un lujo; es el pilar de la dignidad humana, la oportunidad y la resiliencia de la comunidad", afirmó Eric Fang. "En la visión de BLUETTI, cada sistema de almacenamiento de energía implementado es más que una fuente de energía: es un activo fundamental que ayuda a las familias vulnerables a construir un futuro más seguro. Ofrecemos más que luz; damos esperanza".

Eric Fang detalló aún más el impacto mundial de BLUETTI mediante la iniciativa "Iluminar a una familia africana"(LAAF). Hasta la fecha, el programa ha donado kits de energía solar a más de 20.000 familias, junto con 30 escuelas y comunidades, lo que mejoró directamente la vida de más de 60.000 personas.

Para cerrar la brecha financiera en las regiones en desarrollo, BLUETTI introdujo un sistema habilitado para PAYGO (Pay-As-You-Go) diseñado a medida para los mercados africanos, que combina hardware de alta eficiencia con opciones de financiamiento flexibles. Al permitir que las familias accedan a electricidad limpia mediante pagos asequibles, BLUETTI no solo está resolviendo la pobreza energética, sino que también está promoviendo el emprendimiento local y la autosuficiencia económica.

Empoderar la resiliencia: no dejar que ninguna comunidad quede rezagada

Desde iluminación fuera de la red en aldeas remotas hasta energía de respaldo de emergencia para áreas afectadas por catástrofes, BLUETTI se mantiene a la vanguardia de la transición energética. Mediante colaboraciones a largo plazo con ONG internacionales y organizaciones mundiales, BLUETTI continúa brindando diversas soluciones energéticas que cumplen con su misión de empoderar a la humanidad con energía limpia y se esfuerza por garantizar que ninguna comunidad sea olvidada en la oscuridad.

Acerca de BLUETTI

Como pionera tecnológica en energía limpia, BLUETTI ofrece soluciones confiables que van desde sistemas de respaldo de baterías para el hogar hasta centrales eléctricas portátiles para aventuras al aire libre. Con la confianza de usuarios de más de 120 países y regiones, BLUETTI sigue comprometido con la sostenibilidad a largo plazo y la innovación responsable.

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FUENTE BLUETTI