Bosch anuncia un acuerdo de financiamiento directo por 225 millones de dólares con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos como parte de una inversión de dos mil millones de dólares en Roseville, California.

"El inicio de la producción de muestras y nuestro acuerdo con el Departamento de Comercio constituyen un hito que nos permitirá ofrecer a nuestros clientes locales lo que han solicitado: fabricación local en los Estados Unidos", afirmó Paul Thomas, presidente y director ejecutivo de Bosch en Norteamérica. "La producción de chips de carburo de silicio en los Estados Unidos ayuda a respaldar la resiliencia de la cadena de suministro y aprovecha la experiencia de colaboradores de fabricación en el país para llevar esta tecnología al mercado estadounidense de manera oportuna".

"La Administración Trump tiene el compromiso de desarrollar una cadena de suministro segura aquí en los Estados Unidos que permita la innovación continua y el liderazgo competitivo en industrias de importancia para la seguridad nacional y económica", señaló el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Como parte de su inversión en la fabricación estadounidense en las instalaciones de Roseville, Bosch desarrolló un nuevo espacio de sala limpia y una línea de fabricación de alta tecnología para la producción de chips de carburo de silicio. Bosch aceleró su plazo de comercialización mediante la inversión en una planta de fabricación estadounidense de larga trayectoria, con colaboradores locales altamente calificados que aportan experiencia específica en semiconductores. En abril de 2023, Bosch anunció su intención de adquirir los activos de la fábrica de obleas existente en Roseville. La adquisición se formalizó en agosto de 2023 y, desde entonces, Bosch comenzó a transformar las instalaciones y mantuvo el empleo de los colaboradores existentes durante todo el proceso de transición. Además, invirtió en el desarrollo continuo de los colaboradores de Roseville mediante capacitación y colaboración con la red de producción de Bosch.

Bosch tiene un compromiso de larga data con los Estados Unidos y celebra su 120.º aniversario en el país en 2026. La empresa pretende invertir hasta 7.500 millones de dólares durante los próximos cinco años en todas sus operaciones en los Estados Unidos, con miras a su cuasquicentenario en el país en 2031.

"Nos centramos en el crecimiento y la inversión en los Estados Unidos para aumentar la participación de nuestra cartera global representada por Norteamérica y por los Estados Unidos específicamente", afirmó Thomas. "La inversión en Roseville es un hito clave en nuestros 120 años en los Estados Unidos y agradecemos el respaldo del gobierno mientras buscamos acelerar nuestro crecimiento aquí".

Carburo de silicio: un elemento fundamental para la movilidad y la eficiencia del futuro

Los chips de carburo de silicio se vuelven fundamentales en los sistemas de movilidad eléctrica y de próxima generación, ya que gestionan altos voltajes, altas temperaturas y conmutaciones rápidas de manera más eficiente. Por otra parte, brindan a los fabricantes de automóviles una tecnología que respalda la elección de los consumidores en el mercado, ya que ayuda a permitir una mayor autonomía y una recarga más eficiente en vehículos eléctricos de batería y vehículos híbridos enchufables. En fecha reciente, Bosch anunció sus chips de carburo de silicio de tercera generación, los cuales ofrecen un rendimiento hasta 20 % superior y son más pequeños que la generación anterior. En un futuro cercano, Bosch planifica fabricar chips de carburo de silicio de tercera generación en Roseville. La nueva generación promueve una mayor eficiencia de costos y contribuye a que la electrónica de alto rendimiento esté disponible de manera más amplia en todo el mundo. Bosch ya entregó más de 60 millones de chips SiC en todo el mundo desde que la primera generación entró en producción en 2021.

Además de las aplicaciones de movilidad, el carburo de silicio también tiene usos potenciales en otros sectores comerciales, como las aplicaciones de energía industrial para la efectividad del consumo energético en centros de datos, ya que los chips SiC permiten una conversión de mayor eficiencia y mayor potencia con menos calor y componentes más pequeños, lo que los hace ideales para soportar las cargas de trabajo de inteligencia artificial en rápido crecimiento, a la vez que reducen las demandas de energía y refrigeración.

"Los semiconductores de carburo de silicio son la tecnología facilitadora tras la electrificación en múltiples industrias críticas, incluidas la de energía, automotriz y de defensa. El incentivo del Programa CHIPS respalda el esfuerzo de Bosch por relocalizar la tecnología de carburo de silicio en el país, lo que reforzará la resiliencia de la cadena de suministro para nuestra nación", afirmó Bill Frauenhofer, director ejecutivo de Innovación e Inversión en Semiconductores del Departamento de Comercio.

Las instalaciones de Roseville constituyen la primera planta de producción de semiconductores de Bosch en los Estados Unidos y una de las 20 plantas con operaciones de fabricación de Bosch en el país dentro de la amplia cartera de la empresa. Bosch emplea a cerca de 10.000 colaboradores que trabajan en operaciones de fabricación en los Estados Unidos. La empresa invirtió un capital significativo en los Estados Unidos durante los últimos cinco años, cuya mayor parte se centra en la fabricación.

La planta de Roseville cuenta con casi 40 años de vasta experiencia en la producción de semiconductores para aplicaciones automotrices e industriales, la que ahora aplicará en la producción de chips de carburo de silicio.

Además, las instalaciones de Roseville también recibieron un incentivo de crédito fiscal California Competes de 25 millones de dólares de la Oficina de Desarrollo Económico y Comercial del Gobernador (GO-Biz) para respaldar la reurbanización y la inversión en Roseville.

La sede de Bosch en Roseville, California, emplea actualmente a más de 300 colaboradores, con potencial de crecer en el futuro según el desarrollo del mercado. Junto con promover las habilidades de sus colaboradores actuales, Bosch realiza inversiones locales para fortalecer el futuro talento en semiconductores en los Estados Unidos. A partir de 2026, Bosch tiene planificado invertir más de 100.000 dólares por año en la comunidad de Roseville mediante el Bosch Community Fund, la fundación regional de Bosch en Norteamérica. Desde 2024, el Bosch Community Fund invirtió 200.000 dólares en subvenciones otorgadas a escuelas y organizaciones sin fines de lucro en apoyo a iniciativas educativas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), con un impacto en casi 1.500 estudiantes y profesores en el área de Roseville. Estas inversiones estratégicas del Bosch Community Fund facultarán a estudiantes, educadores y miembros de la comunidad para fomentar la innovación y fortalecer el desarrollo de la fuerza laboral en la región. Como ejemplo, la Sierra College Foundation en Rocklin, California, recibió una subvención en apoyo a su Fondo de Respaldo a la Educación Técnica Profesional. Esta subvención ayudó a cubrir gastos como costos de certificación, kits de microcontroladores, materiales de desarrollo, software, equipos de protección, herramientas, cuotas de inscripción y viaje para competencias, así como recursos de proyectos para clubes y programas STEM.

Citas de apoyo:

"Aplaudimos a los proveedores que toman medidas para localizar la producción. Una cadena de suministro resiliente es esencial para el futuro de la industria automotriz y la movilidad avanzada. La inversión de Bosch fortalece la disponibilidad de tecnologías críticas que respaldan la fabricación de vehículos en los Estados Unidos". – Liz Door, directora de Cadena de Suministro de Ford Motor Company

"La introducción de la fabricación de semiconductores de carburo de silicio en los Estados Unidos es un paso fundamental hacia la creación de una cadena de suministro nacional resiliente que fortalezca el acceso a la electrónica de potencia de alto rendimiento, crucial para mejorar la autonomía, la eficiencia y la asequibilidad de los vehículos eléctricos. La inversión de Bosch en la fabricación nacional ayuda a acelerar la innovación al tiempo que respalda el crecimiento a escala de la producción estadounidense de vehículos eléctricos". – Neil Marsons, director de Cadena de Suministro de Lucid

"Esta iniciativa ayudará a fomentar la innovación y a expandir una fuerza laboral altamente calificada en nuestra región, lo que consolidará aún más a Roseville como un centro de fabricación de vanguardia. Este es un sólido ejemplo de cómo la inversión estratégica puede reforzar el liderazgo de los Estados Unidos en el sector de los semiconductores". – Kevin Kiley, congresista de los Estados Unidos que representa al tercer distrito de California

"El anuncio de hoy representa un momento clave para la fabricación de semiconductores y para las tecnologías que definirán nuestro futuro. En esta próxima fase, la colaboración de Bosch con el Departamento de Comercio en el marco del programa CHIPS for America permitiría escalar la producción de chips de carburo de silicio, ampliar las operaciones y generar más empleos en el país. Cuando desarrollamos estas capacidades en los Estados Unidos, no solo fabricamos chips, sino que aseguramos nuestra solidez económica y la seguridad nacional para las próximas décadas". – Jay Timmons, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM, por su siglas en inglés)

"Cuando participé en la coautoría de la Ley CHIPS original, creía que inversiones como esta podrían ayudar a comunidades como Sacramento a liderar la próxima era de la fabricación en Estados Unidos. Esta inversión federal de 225 millones de dólares fortalecerá nuestra economía, garantizará una cadena de suministro resiliente y consolidará la posición de Sacramento a la vanguardia de la innovación". – Doris Matsui, congresista de los Estados Unidos que representa al 7.º distrito de California

"La inversión de Bosch en Roseville es un testimonio potente del talento inigualable de California y de su compromiso con el crecimiento de la fabricación avanzada a escala. Este proyecto no solo generará empleos bien remunerados para la gran región de Sacramento, sino que también fortalecerá la cadena de suministro de semiconductores del estado y reforzará nuestro liderazgo global en la producción de chips de próxima generación". – Dee Dee Myers, asesora principal del gobernador Newsom y directora de la Oficina de Desarrollo Económico y Comercial del Gobernador (GO-Biz)

"Una asignación de fondos del programa CHIPS para Bosch es más que una inversión en una sola empresa; es la confirmación de que la región de Sacramento se consolidó como un centro nacional para la innovación, la fabricación avanzada y la industria de próxima generación. Ella acelera el impulso que hemos creado y envía una señal clara: aquí es donde las empresas globales vienen a expandirse, colaborar y liderar". – Krista Bernasconi, alcaldesa de Roseville

"Sierra College se enorgullece de colaborar con Bosch para ofrecer la capacitación técnica especializada y el flujo de talento necesarios para el éxito de la fabricación de semiconductores en nuestra región. Una inversión de CHIPS en las operaciones de Bosch en Roseville será transformadora, ya que proporcionará una base industrial vital para la región, y Sierra College está listo para ampliar las trayectorias educativas con el fin de preparar a los estudiantes para carreras STEM de alta demanda que contribuirán al crecimiento económico a largo plazo de la región". – Willy Duncan, superintendente y presidente del Sierra Community College District

"La inversión de Bosch en la gran región de Sacramento fortalece nuestra economía, acelera el crecimiento en la industria de los semiconductores y refuerza el liderazgo de los Estados Unidos en tecnología avanzada". – Barry Broome, presidente y director ejecutivo del Greater Sacramento Economic Council

Acerca de Bosch

Tras haber establecido su presencia en Norteamérica en 1906, hoy en día el Grupo Bosch emplea a cerca de 38.000 colaboradores en más de 100 ubicaciones de la región norteamericana (al 31 de diciembre de 2025). En 2025, Bosch generó ventas consolidadas por 18,8 mil millones de dólares en los Estados Unidos, México y Canadá en 2025. Para obtener más información, visite www.bosch.us, www.bosch.mx y www.bosch.ca.

Bosch Group es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. La empresa cuenta con aproximadamente 413.000 colaboradores en todo el mundo (al 31 de diciembre de 2025). Asimismo, generó ventas por 91.000 millones de euros en 2025. Sus operaciones se dividen en cuatro sectores comerciales:

Movilidad, Tecnología Industrial, Bienes de Consumo, y Energía y Tecnología de Construcción.

Con sus actividades comerciales, la empresa pretende utilizar la tecnología para ayudar a definir tendencias universales como la automatización, la transformación digital, la electrificación y la inteligencia artificial. En este contexto, la amplia diversificación de Bosch en distintas regiones e industrias fortalece su capacidad de innovación y solidez. Bosch utiliza su experiencia comprobada en hardware, software y servicios para ofrecer a los clientes soluciones intersectoriales desde una única fuente. También aplica su experiencia en conectividad e inteligencia artificial a fin de desarrollar y fabricar productos inteligentes, fáciles de usar y sostenibles. Con tecnología "creada para toda la vida", Bosch se propone ayudar a mejorar la calidad de vida y conservar los recursos naturales. El Grupo Bosch está integrado por Robert Bosch GmbH y sus aproximadamente 500 empresas subsidiarias y regionales en más de 60 países. Con los socios de ventas y servicios, la red mundial de fabricación, ingeniería y ventas de Bosch abarca casi todos los países del mundo. La fuerza innovadora de Bosch es clave para el desarrollo futuro de la empresa. Bosch emplea a unos 82.000 colaboradores en investigación y desarrollo.

La empresa fue fundada en Stuttgart en 1886 por Robert Bosch (1861-1942) como "Taller de mecánica de precisión e ingeniería eléctrica". La estructura especial de propiedad de Robert Bosch GmbH garantiza la libertad empresarial de Bosch Group, lo que permite a la empresa planificar a largo plazo y realizar importantes inversiones iniciales para garantizar su futuro. 94 % del capital social de Robert Bosch GmbH es propiedad de Robert Bosch Stiftung GmbH, una sociedad de responsabilidad limitada con fines benéficos. Las acciones restantes están en manos de Robert Bosch GmbH y de una empresa propiedad de la familia Bosch. La mayoría de los derechos de voto pertenecen a Robert Bosch Industrietreuhand KG.

Se le ha encomendado la tarea de resguardar la existencia de la empresa en el largo plazo y, en particular, su independencia financiera, de acuerdo con la misión transmitida en el testamento del

fundador de la empresa, Robert Bosch.

Para conocer más detalles, visite www.bosch-press.com, www.bosch.com.

Tasa de cambio: 1 euro = 1,1297

FUENTE Bosch