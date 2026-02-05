British Fashion Council nombra a OMODA como socio principal del London Fashion Week

La marca se integra como Principal Partner de London Fashion Week del 19 al 23 de febrero, con activaciones junto a diseñadores y la presentación del nuevo OMODA 7 SHS (Sistema Super Híbrido).

LONDRES, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El British Fashion Council (BFC) anunció a OMODA como nuevo Principal Partner de London Fashion Week (LFW), que se celebrará del jueves 19 al lunes 23 de febrero de 2026.

La alianza busca reforzar el papel de la moda como un motor cultural con impacto global, y se construye sobre valores compartidos como el diseño expresivo, la innovación tecnológica y la celebración de la individualidad.

A través de esta colaboración, el BFC y OMODA impulsarán una agenda que promueve creatividad, diversidad y nuevas formas de conectar con las audiencias.

Presencia de OMODA en experiencias y contenido

Como parte del acuerdo, OMODA apoyará a la diseñadora ROKSANDA en la realización de una cena íntima durante la semana de la moda, además de presentar un hub digital inmersivo en el BFC NEWGEN Show Space. La marca también desarrollará junto al British Fashion Council una serie de contenidos digitales, además de colaborar en iniciativas orientadas a apoyar directamente a diseñadores.

En paralelo, OMODA aprovechará la visibilidad del evento para presentar el nuevo OMODA 7 SHS (Sistema Super Híbrido), además de integrar OMODA 9 SHS (Sistema Super Híbrido) en la experiencia de la semana.

"El compromiso de OMODA con el diseño y la innovación lo convierte en un socio clave para London Fashion Week. Juntos, impulsaremos la individualidad y la creatividad, al tiempo que construimos un calendario de febrero que refleje la energía, diversidad y ambición de la moda londinense". Comentó Laura Weir, hief Executive del British Fashion Council.

Por su parte, Victor Zhang, Country Director de OMODA UK, señaló: "London Fashion Week es una celebración de la creatividad y el diseño: valores que están en el centro de OMODA como marca. Como Principal Partner, nos enorgullece formar parte de un momento cultural que impulsa el diseño audaz y la autoexpresión, en el corazón de la capital. Con el OMODA 7 SHS y el OMODA 9 SHS presentes durante toda la semana, mostramos vehículos que combinan estilo, lujo y flexibilidad híbrida, diseñados para acompañarte desde momentos de primera fila hasta la vida cotidiana con confianza y facilidad".

Contexto global de Grupo Chirey

En 2025, Grupo Chirey, empresa matriz de OMODA y JAECOO, se ubicó en el lugar 233 del ranking Fortune Global 500, registrando el ascenso más rápido entre las compañías automotrices a nivel global. En ese mismo periodo, el grupo mantuvo su posición como el mayor exportador chino de vehículos de pasajeros durante 23 años consecutivos.

Para 2025, OMODA y JAECOO expandieron su presencia a 64 mercados en regiones como Europa, Asia, Australia, África, América Latina y Medio Oriente. En el campo de nuevas energías, la marca impulsa su portafolio con la tecnología SHS (Sistema Super Híbrido), líder mundial en rango de autonomía combinada.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

