Espacio, versatilidad y vida familiar: la fórmula con la que la familia TIGGO ha conquistado a usuarios en más de 80 países

Con configuraciones interiores flexibles, soluciones prácticas para la vida diaria y un diseño pensado para diferentes estilos de vida, la familia TIGGO se posiciona como una de las propuestas más versátiles dentro del segmento SUV.

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En un mercado automotriz cada vez más competitivo, donde las preferencias del consumidor evolucionan rápidamente, hay un factor que se mantiene constante en la decisión de compra de un SUV: el espacio interior y su capacidad de adaptarse a las distintas necesidades de la vida cotidiana.

Más allá de diferencias culturales o geográficas, las familias alrededor del mundo suelen buscar vehículos que ofrezcan comodidad para los pasajeros, flexibilidad para transportar objetos y la posibilidad de acompañar diferentes actividades del día a día.

Bajo esta premisa, la familia TIGGO ha desarrollado una propuesta centrada en el aprovechamiento inteligente del espacio interior, al integrar soluciones que buscan responder tanto a las dinámicas familiares como a los estilos de vida individuales.

Actualmente, esta familia de SUV's se encuentra presente en más de 80 países, y se ha consolidado como una de las líneas globales más relevantes de la marca.

Una gama diseñada para diferentes etapas de vida

La familia TIGGO está compuesta por distintos modelos que responden a necesidades específicas de movilidad, desde usuarios jóvenes hasta familias numerosas.

TIGGO 8, el modelo insignia de la gama, está orientado a quienes buscan amplitud y versatilidad para viajes familiares o trayectos largos. Su configuración de asientos 5+2 permite transportar hasta siete pasajeros y adaptar el interior según las necesidades de cada viaje.

Cuando las filas traseras se pliegan completamente, el espacio de carga puede alcanzar hasta 1,930 litros, lo que facilita desde escapadas de fin de semana hasta actividades al aire libre o transporte de equipaje voluminoso.

Este modelo se desarrolla sobre la plataforma T1X, diseñada para optimizar la distribución interior y maximizar el espacio disponible dentro del vehículo. Además, incorpora múltiples compartimentos de almacenamiento que permiten organizar objetos de uso cotidiano.

TIGGO 7 y TIGGO 4: versatilidad para estilos de vida más dinámicos

Además de atender a familias grandes, la familia TIGGO también contempla perfiles de usuario más urbanos y dinámicos.

TIGGO 7 ofrece una experiencia enfocada en el confort interior y la calidad de la cabina, con elementos como techo panorámico y asientos ergonómicos que buscan mejorar la experiencia en trayectos largos o viajes en pareja.

Por su parte, TIGGO 4 propone una solución más compacta que combina practicidad con diseño contemporáneo. Su sistema de doble pantalla de 10.25 pulgadas y su distribución interior flexible lo convierten en una opción atractiva para usuarios jóvenes que buscan tecnología y funcionalidad en un SUV urbano.

El espacio como parte de la experiencia

Desde viajes individuales hasta trayectos familiares, desde el transporte de mascotas hasta actividades recreativas, la familia TIGGO ha desarrollado su propuesta alrededor de un elemento central: el espacio como parte fundamental de la experiencia de movilidad.

La flexibilidad interior, combinada con configuraciones adaptables, permite que los vehículos respondan a diferentes escenarios de uso sin sacrificar comodidad o funcionalidad.

Más allá del vehículo: una experiencia pensada para las familias

Como complemento a la experiencia de producto, Chirey también ha fortalecido su estrategia de atención al cliente a través de CHIREY FAMILY CARE, su marca global de servicio postventa lanzada en 2025.

Esta iniciativa busca reforzar la experiencia de propiedad mediante procesos de servicio más eficientes, mayor disponibilidad de refacciones y una red de atención enfocada en acompañar a los usuarios durante todo el ciclo de vida del vehículo.

En conjunto, estas soluciones reflejan la visión de la marca de ofrecer no sólo vehículos funcionales, sino herramientas de movilidad que se integren de manera natural en la vida cotidiana de las familias modernas.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937209/TIGGO_80_Paises.jpg

FUENTE Chirey Motor México