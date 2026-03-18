Tecnología híbrida y visión de largo plazo: pilares estratégicos con los que Chery International busca consolidarse en México

La compañía apuesta por tecnología híbrida, fortalecimiento de su ecosistema de servicio y una estrategia sostenida de largo plazo.

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Actualmente, la industria automotriz atraviesa una transformación profunda impulsada por la electrificación, la digitalización y la reconfiguración de las cadenas de valor globales.

Ante esto, las compañías del sector enfrentan el reto de redefinir su estrategia para mantenerse competitivas a largo plazo. En este contexto, Chirey Motor México y sus marcas Chirey, OMODA y JAECOO, han estructurado un plan de acción basado en pilares estratégicos claros orientados a impulsar su crecimiento y consolidación en México.

Más allá de una expansión comercial, la estrategia de la marca se sustenta en una visión integral que combina innovación tecnológica, desarrollo industrial, fortalecimiento del servicio al cliente y una apuesta sostenida por el mercado mexicano como plataforma de crecimiento regional.

Tecnología híbrida, el motor de la transición energética

Uno de los ejes centrales de esta estrategia es el desarrollo y adopción de tecnologías híbridas de nueva generación. En un momento en el que la industria se encuentra en plena transición energética, Chery ha apostado por soluciones que permitan equilibrar eficiencia, autonomía y desempeño en condiciones reales de uso.

El desarrollo de la tecnología Sistema Súper Híbrido (SHS), desarrollada por la empresa, busca responder a las necesidades de un mercado donde los usuarios demandan vehículos capaces de adaptarse tanto a trayectos urbanos cotidianos como a viajes de larga distancia, manteniendo altos estándares de eficiencia energética y confiabilidad.

Este enfoque tecnológico ha permitido a la marca posicionarse como uno de los actores emergentes en el desarrollo de soluciones híbridas dentro del mercado global.

Fortalecimiento del ecosistema operativo

Otro de los pilares estratégicos de Chery es la consolidación de un ecosistema operativo sólido que permita acompañar el crecimiento de la marca en el país. Esto implica el fortalecimiento de la red de distribuidores, la profesionalización de los procesos de postventa y la expansión de capacidades técnicas que garanticen una experiencia consistente para los usuarios.

Programas como Chirey Family Care, así como iniciativas de capacitación técnica y desarrollo de talento especializado, forman parte de esta estrategia orientada a elevar los estándares de servicio y consolidar relaciones de largo plazo con los clientes.

La construcción de este ecosistema es especialmente relevante en un contexto donde la experiencia de propiedad se ha convertido en un factor determinante para la lealtad del consumidor.

México como mercado estratégico

Dentro del mapa global de la industria automotriz, México se ha consolidado como uno de los mercados más relevantes por su tamaño, dinamismo y capacidad industrial. Para Chery, el país representa no solo un mercado clave en términos comerciales, también una plataforma estratégica para el desarrollo de su presencia en la región.

La combinación de una base industrial robusta, talento especializado y una creciente demanda por tecnologías de nueva generación posiciona a México como un entorno ideal para implementar estrategias de crecimiento sostenido.

Construcción de valor a largo plazo

En conjunto, estos pilares estratégicos reflejan una visión orientada a construir una presencia sólida y sostenible en el mercado mexicano. Más allá de resultados de corto plazo, la compañía busca consolidar una relación duradera con consumidores, socios comerciales y el ecosistema industrial del país.

La visión estratégica de la compañía será uno de los temas que abordará Svein Azcué, COO de Chirey Motor México y sus marcas Chirey, OMODA y JAECOO, durante su participación en el Foro Forbes, donde compartirá la perspectiva de la marca sobre la evolución de la industria automotriz, el papel de México en la nueva configuración del sector y los pilares que están definiendo la siguiente etapa de crecimiento de la compañía.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937186/Picture1.jpg

FUENTE Chirey Motor México