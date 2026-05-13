Broxel refuerza su infraestructura de ciberseguridad con certificación PCI DSS v4.0.1

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Como parte del fortalecimiento continuo de sus estándares de seguridad y cumplimiento, Broxel obtuvo la actualización de la certificación PCI DSS v4.0.1, emitida por el PCI Security Standards Council (PCI SSC), el estándar internacional de referencia para la protección de datos de tarjetas de pago, tras completar satisfactoriamente una auditoría exhaustiva bajo el esquema Report on Compliance (ROC), realizada por la empresa GM Sectec.

La certificación confirma que la infraestructura tecnológica, los procesos operativos y las políticas de gestión de datos de Broxel cumplen con los controles exigidos por la versión más reciente del estándar del ecosistema global de pagos. El PCI Security Standards Council explica que PCI DSS establece una línea base de requisitos técnicos y operativos para proteger los datos de cuentas de pago y que la versión 4.0.1 fortaleció y clarificó la aplicación del marco vigente.

Para Broxel, este avance tiene una implicación concreta: ofrecer a clientes, aliados y usuarios una plataforma con mayores garantías de seguridad en procesos críticos del negocio financiero. De acuerdo con el alcance reportado por la compañía, la certificación cubre operaciones de banca digital, emisión y personalización de tarjetas, atención con manejo de datos sensibles y sistemas de clearing and settlement.

La relevancia de este estándar ha crecido de forma acelerada. El FMI señaló en 2026 que los eventos cibernéticos en el sector financiero ya representan cerca del 10% de los incidentes globales y que el fraude digital casi se ha triplicado, siendo las tarjetas y las transferencias algunos de los medios más afectados. En este entorno, certificaciones como PCI DSS se han convertido en una señal concreta de disciplina operativa, control y capacidad de respuesta.

"Esta certificación fortalece nuestra infraestructura y refuerza el compromiso de Broxel con la seguridad, la continuidad operativa y la confianza en cada transacción", señaló el CEO de Broxel, Gustavo Gutiérrez Galindo. "En un mercado donde la exigencia regulatoria y tecnológica es cada vez mayor, cumplir con PCI DSS v4.0.1 representa un proceso relevante para nuestra operación y para quienes confían en nuestros servicios".

Con esta certificación, Broxel fortalece su estrategia institucional de seguridad al actualizar y refrendar los estándares y certificaciones que respaldan su operación en 2026, con énfasis en gobernanza, gestión de riesgos y mejores prácticas internacionales en ciberseguridad. Asimismo, la compañía se posiciona a la vanguardia en México al ser una de las pocas empresas en el país en obtener la certificación PCI DSS v4.0.1 bajo los lineamientos más recientes del estándar.

Acerca de Broxel

Broxel es una empresa 100% mexicana de tecnología financiera enfocada en desarrollar soluciones de pago y servicios financieros seguros para usuarios, empresas e instituciones.

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FUENTE Broxel