Broxel y Google Cloud impulsan la infraestructura financiera de LATAM en la tercera edición del torneo de golf "Invitational 26"

La colaboración redefine los estándares de seguridad y escalabilidad para el sector financiero regional, en el marco de este evento deportivo y de networking que se consolida como el foro de alta dirección más relevante en la agenda de negocios.

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Broxel, la empresa líder en tecnología transaccional, y Google Cloud refuerzan su sinergía estratégica con la celebración del Broxel & Google Cloud Invitational 2026. Este torneo de golf, que se llevará a cabo el próximo 8 de junio en el icónico Club de Golf Chapultepec, representa un punto de unión entre la visión financiera y la potencia tecnológica más avanzada del mercado.

La relación entre Broxel y Google Cloud se ha convertido en una fuerza transformadora para el ecosistema financiero. Al integrar la agilidad de las soluciones de pago de Broxel con la robustez y los protocolos de seguridad global de Google Cloud. Broxel ha logrado construir una infraestructura capaz de procesar millones de transacciones con una eficiencia sin precedentes.

Esta sinergia permite que las empresas que operan bajo el ecosistema de Broxel se beneficien de la Inteligencia Artificial y el procesamiento de datos en tiempo real, garantizando una operación escalable y resiliente ante las exigencias del mercado digital actual.

El Broxel and Google Cloud Invitational 2026 se ha consolidado como un espacio que representa el futuro de los negocios: un modelo de networking de alta dirección y una plataforma de pensamiento estratégico donde líderes y tomadores de decisiones analizan la hoja de ruta de la industria. Durante el evento, se abordarán tres pilares clave que hoy definen la competitividad empresarial:

1. Tecnología financiera de siguiente generación: cómo la nube de Google Cloud potencia la seguridad transaccional y la prevención de fraudes.

2. Escalabilidad regional: el impacto de soluciones tecnológicas ágiles para la expansión de empresas en América Latina.

3. Liderazgo y colaboración: el fortalecimiento de redes de negocio entre los sectores más dinámicos de la economía. La estrecha colaboración con Google Cloud es el motor que permite a Broxel ofrecer una propuesta de valor única en la región. No solo se refiere a la tecnología, sino a la creación de un nuevo estándar de confianza y potencia para el sector financiero corporativo.

Con el Invitational 2026, Broxel y Google Cloud ratifican su posición como los arquitectos de la infraestructura financiera moderna. Al combinar el conocimiento profundo del mercado transaccional con la vanguardia de la nube, ambas compañías continúan impulsando el progreso económico y la competitividad en toda América Latina.

Broxel

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FUENTE Broxel